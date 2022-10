Il 21 ottobre 1931 moriva lo scrittore e drammaturgo Arthur Schnitzler

Iniziò come medico, raggiungendo però la fama nelle vesti di scrittore e drammaturgo. Apprezzato da Sigmund Freud, che lo considerava una sorta di suo alter ego, Arthur Schnitzler moriva il 21 ottobre 1931: fu lui a mettere a punto l’artificio narrativo del monologo interiore, al quale fece spesso ricorso nelle sue opere per descrivere lo svolgersi dei pensieri dei personaggi, sublimato poi da James Joyce nell’Ulisse. Uno dei suoi lavori, Doppio sogno, affascinò profondamente Stanley Kubrick che lo “trasformò” nella sua ultima pellicola, una delle più discusse della storia del cinema: Eyes Wide Shut, realizzato al termine di una lunga gestazione.

L’interesse per l’ipnosi e il rapporto con Freud

Arthur Schnitzler nacque a Vienna il 15 maggio 1862. Dopo gli studi all’Akademisches Gymnasium, il ginnasio più antico di Vienna, si iscrisse alla facoltà di medicina, conseguendo la laurea nel 1885. Dall’adolescenza tenne un diario, in cui descrisse le sue numerose esperienze sessuali: avrebbe poi trasferito questa ossessione nei personaggi dei suoi racconti, romanzi e drammi. Altri interessi, in campo medico, lo avvicinarono a un altro illustre viennese, Sigmund Freud: i due, accomunati dagli studi sull’ipnosi si stimavano molto, come testimoniano alcune lettere.

La carriera da scrittore e drammaturgo

La forte inclinazione letteraria (e teatrale) di Schnitzler, emersa durante gli studi, sfociò nel 1888 nell’atto unico L’avventura della sua vita. Nel 1895 fu rappresentato Amoretto che regalò notorietà all’autore. Seguirono poi Il sottotenente Gustl, racconto antimilitarista che gli costò la radiazione da tenente medico dell’esercito; l’opera teatrale Girotondo, che scandalizzò il pubblico per il cinismo con cui venivano rappresentati i rapporti tra cinque uomini e altrettante donne; La strada solitaria, accolto invece freddamente dalla critica. Tra le opere di Schnitzler figurano anche il dramma Professor Bernhardi (ispirato all’affare Dreyfus), la novella La signorina Else, il racconto Il ritorno di Casanova (molto attratto dalla vita dell’avventuriero veneziano, ne fece il protagonista di opere di pura invenzione) e Doppio sogno.

Doppio sogno, l’ossessione di Stanley Kubrick

La crisi della coppia borghese, l’incomunicabilità del matrimonio che turba l’equilibrio uomo/donna, il tema del sogno e nell’abisso della coscienza. Sono questi i temi di Doppio sogno (titolo originale Traumnovelle), romanzo breve del filone del decadentismo viennese, pubblicato nel 1926. Stanley Kubrick lo lesse negli Anni 50 e ne rimase profondamente affascinato. «C’è un romanzo di Arthur Schnitzler, Doppio sogno, che vorrei fare ma su cui non ho ancora cominciato a lavorare», disse in un’intervista del 1971, in occasione dell’uscita di Arancia Meccanica. Un’idea messa da parte, ma mai dimenticata. Il regista avrebbe tenuto in serbo il testo schnitzleriano fino al 1994, quando decise di contattare lo scrittore Frederic Raphael per trarne una sceneggiatura. Cinque anni dopo arrivò nelle sale Eyes Wide Shut, trasposizione cinematografica ambientata nella New York contemporanea, con protagonisti gli allora marito e moglie Tom Cruise e Nicole Kidman. Fu l’ultimo film di Kubrick, morto improvvisamente pochi giorni dopo averne completato il montaggio.

