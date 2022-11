Il 21 novembre 1975 usciva A Night at the Opera dei Queen

Nella storia di ogni grande band c’è un album che segna il confine tra un prima e un dopo, tra la fase di ascesa e il successo: nel caso dei Queen si tratta di A Night at the Opera, che usciva esattamente 47 anni fa, il 21 novembre 1975. Quarta fatica discografia del gruppo britannico, l’album viene considerato da larga parte della critica e dei fan come il loro lavoro più rappresentativo. E a ragione.

A Night at the Opera, il disco che salvò la band

Trascinato dal singolo Killer Queen, l’album precedente Sheer Heart Attack era stato un successo dal punto di vista commerciale. Ma, a causa di uno sciagurato accordo firmato con la casa di produzione, la band non era riuscita a monetizzare ed era praticamente in bancarotta. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon negoziarono un nuovo contratto con la EMI e cambiarono manager, affidandosi a John Reid, che già seguiva Elton John. Poi si chiusero in studio, anzi negli studi di registrazione visto che ne usarono ben sette nell’arco di quattro mesi. Ne uscì l’esempio più riuscito della vena pastiche dei Queen.

Gli arabeschi musicali di un capolavoro corale

«C’erano molte cose che volevamo fare sugli altri album ma non c’era spazio; adesso invece ne abbiamo la possibilità, vogliamo spaziare in tutti i generi e continuare il lavoro sui cori e le sovraincisioni fino a realizzare un’opera d’arte costruita in studio», spiegò Freddie Mercury in vista della pubblicazione del disco. Cori e sovraincisioni, ma anche uso di strumenti ‘nuovi’ per i Queen, dal contrabbasso all’arpa, fino all’ukulele e al banjo, passando per timpani, koto e gong. Ciascun membro della band scrisse almeno una canzone di A Night at the Opera: cinque furono composte da Mercury, quattro da May, mentre Taylor e Deacon contribuirono con una. Un lavoro complesso, caratterizzato da raffinate tecniche di produzione e da una varietà di stili musicali: opera e operetta appunto, insieme a vaudeville, music-hall, hard e glam rock. La descrizione ben si adatta sia al brano più celebre del disco, Bohemian Rhapsody, sia all’intero album, il cui titolo è una citazione dell’omonimo film dei Fratelli Marx, che la band aveva visto in tv durante le sessioni di registrazione: con i loro arabeschi musicali, i Queen d’altra parte si posero l’obiettivo di intrattenere gli ascoltatori come se fossero a teatro.

Un album dal successo enorme

Come detto, A Night at the Opera fu un successo. L’album raggiunse la vetta della classifica britannica e la posizione numero 4 nella Billboard 200, diventando il primo disco di platino del gruppo negli Stati Uniti. Le vendite mondiali complessive del disco superarono i 6 milioni di copie e il singolo Bohemian Rhapsody (inizialmente osteggiato dalla casa discografica) fu il primo a raggiungere il numero 1 in classifica. Tag43 vi dà il buongiorno con Love of My Life, ballata composta da Freddie Mercury per il suo amore di gioventù Mary Austin.