Il 21 marzo 2013 moriva Pietro Mennea. Dotato di un fisico non straordinario, grazie alla sua caparbietà e ad allenamenti durissimi ottenne risultati straordinari, tra cui un oro a cinque cerchi e un record mondiale durato 17 anni, un’eternità nell’atletica. “La Freccia del Sud” unico duecentista della storia capace di qualificarsi per quattro finali olimpiche consecutive, ci lasciava esattamente 10 anni fa.

Nel 1972 la prima finale olimpica: bronzo nei 200 m piani

Nato a Barletta il 28 giugno 1952, per rincorrere i suoi sogni Pietro Mennea si era trasferito a Formia, dove era cresciuto grazie agli allenamenti di Carlo Vittori. Dopo essersi messo in luce a 19 anni con il sesto posto sui 200 m ai Campionati Europei di Helsinki 1971, l’anno successivo aveva centrato la finale olimpica a Monaco: in Baviera un eccezionale bronzo, dietro al sovietico Valerij Borzov e allo statunitense Larry Black. A questa sarebbero seguite altre tre finali olimpiche consecutive nella stessa specialità, nessuno come lui.

Il record mondiale ci Città del Messico durato fino al 1996

Oro europeo sui 100 m nel 1974, Mennea decise di saltare i Giochi di Montreal, per poi invece prendere parte alle Olimpiadi a furor di popolo: di nuovo in finale finì però quarto ai piedi del podio. Dopo la doppietta nei 100 e nei 200 m ancora gli Europei nel 1978, l’anno successivo Mennea prese parte alle Universiadi che si disputavano sulla pista di Città del Messico: qui vinse i 200 metri piani stabilendo il nuovo record mondiale di 19″72. Un primato che sarebbe resistito per quasi 17 anni, ovvero fino ai trials statunitensi per i Giochi olimpici del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro sul tempo di 19″66.

L’oro a Mosca 1980: lo sprinter italiano nella storia a cinque cerchi

L’anno successivo arrivò il più grande successo della carriera. Mennea aveva potuto partecipare ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, passati alla storia per il boicottaggio degli Stati Uniti, che “trascinarono” i Paesi Nato, in quanto non faceva parte di alcun corpo militare: arrivato in Unione Sovietica in condizioni fisiche precarie, riuscì a centrare la finale dei 200 m. E, partito in ottava fila, a tagliare prima di tutti il traguardo: oro e nome scritto a caratteri cubitali nella storia a cinque cerchi.

Il finale di carriera, tra addii e ritorni in pista

poi In quell’edizione dei Giochi, Mennea si mise al collo anche il bronzo nella staffetta 4 x 400 m. Nel 1981 annunciò il ritiro, concedendosi più tempo per lo studio (sarà capace di ottenere ben quattro lauree). Successivamente ritornò sui suoi passi, partecipando alla prima edizione dei mondiali di atletica leggera (bronzo nei 200 m) e, un anno dopo ai Giochi di Los Angeles, dove scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva, chiudendo al settimo posto. A fine stagione, si ritirò dalle competizioni per la seconda volta, tornando poi in pista per le sue quinte Olimpiadi a Seul. In Corea del Sud, dove fu portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura, Mennea si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie, dando questa volta davvero l’addio alle competizioni.

Quattro lauree e una poltrona all’Europarlamento

Lasciata definitivamente l’atletica prese due lauree (scienze politiche e giurisprudenza), iniziando un’attività da libero professionista, come commercialista e procuratore legale. Successivamente conseguì altre due lauree, in scienze motorie e lettere. Candidatosi alle europee vinse persino questa corsa: eletto a Bruxelles, fu deputato dal 1999 al 2004. Tag43 vi dà il buongiorno con l’oro della “Freccia del Sud” alle Olimpiadi di Mosca 1980.