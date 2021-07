Il 21 luglio 1899 a Oak Park nell’Illinois nasceva Ernest Hemingway, uno dei più grandi scrittori americani e voce della cosiddetta Generazione perduta, termine che lui stesso utilizzò nel libro di memorie pubblicato postumo Festa Mobile, e che si riferisce ai ragazzi diventati maggiorenni durante la Prima Guerra Mondiale (della lost Generation fanno parte anche Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Thomas Stearns Eliot, Henry Miller, Ezra Pound ma anche Isadora Duncan). Nel 1953 Hemingway ricevette il Premio Pulitzer per Il vecchio e Il mare e vinse il Nobel per la letteratura nel 1954. Tag43 vi augura il buongiorno con una scena tratta dal film Addio alle Armi diretto da Charles Vidor nel 1957, tratto dall’omonimo romanzo di Hemingway del 1929 (un primo adattamento cinematografico era stato realizzato nel 1932 per la regia di Frank Borzage con Gary Cooper). Il romanzo, dai tratti autobiografici, racconta una storia di amore e guerra che si svolge in Italia prima e dopo la battaglia di Caporetto. Tra gli interpreti oltre a Rock Hudson, Vittorio De Sica e Alberto Sordi, ma anche Franco Interlenghi e Mimmo Carotenuto. In un cameo, nei panni di un carabiniere, appare Carlo Perdersoli, in arte Bud Spencer. Tra gli sceneggiatori, invece, oltre a Ben Hecht, Pier Paolo Pasolini e Cesare Zavattini.

Qui il cameo di Carlo Pedersoli nei panni di un carabiniere.