Il 21 febbraio 1981 nasceva Giovanni Truppi

Oggi 21 febbraio compie 42 anni il cantautore Giovanni Truppi. Quattro album in studio all’attivo (e un quinto in uscita) più due raccolte, nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia: il brano si è classificato 19esimo, ma Truppi si è aggiudicato il Premio Lunezia per il “valore musical-letterario” del brano in gara, oltre alla Targa MEI come “miglior artista indipendente” al Festival.

La gavetta e la pubblicazione del primo album

Nato il 21 febbraio 1981 a Napoli, Giovanni Truppi ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sette anni, per poi affiancarvi la chitarra elettrica, da autodidatta. Dopo un’esperienza con il gruppo rock Le Baccanti, da lui fondato, a 23 anni si è trasferito a Roma, dedicandosi allo studio del canto e al jazz. Nel 2010 l’uscita del primo album in studio: C’è un me dentro di me, per l’etichetta indipendente Cinico Disincanto.

Nel 2019 il premio come miglior artista indipendente

Tre anni dopo ha lanciato Il mondo è come te lo metti in testa, seguito nel 2015 dalla terza fatica discografica, Giovanni Truppi. Nel 2017 il brano Amori che non sanno stare al mondo, composto per l’omonimo film di Cristina Comencini, ha ricevuto la candidatura come migliore canzone originale ai Nastri d’Argento. Nel 2019 ha pubblicato il suo quarto album in studio, intitolato Poesia e civiltà, caratterizzato da arrangiamenti più pop. Nello stesso anno ha ricevuto il Premio PIMI come “miglior artista indipendente dell’anno”, assegnato dal Meeting Etichette Indipendenti.

In uscita il nuovo album Infinite possibilità per esseri finiti

Nel 2020 è stata la volta dell’EP 5, frutto della collaborazione con Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas. L’anno successivo l’esordio come scrittore, con la pubblicazione del libro L’avventura, un diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia de La lunga strada di sabbia di Pier Paolo Pasolini. Infinite possibilità per esseri finiti è il titolo del suo prossimo album, che uscirà in primavera.

La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022

Come detto, Truppi ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia, inserita poi nella raccolta Tutto l’universo. Durante la serata delle cover ha cantato Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, in duetto con Vinicio Capossela e con Mauro Pagani all’armonica. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con Tuo padre, mia madre, Lucia.