Dal 2023 la F1 correrà in notturna a Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas entrerà a far parte del calendario di Formula 1 nel 2023. Lo ha annunciato il promotore del campionato, assegnando così il terzo Gran Premio di F1 negli Stati Uniti per la prossima stagione.

«La gara si svolgerà di notte, un sabato di novembre, sulla famosa Strip di Las Vegas, passando davanti ad alcuni dei luoghi, hotel e casinò più leggendari del mondo», ha affermato la Formula 1 in una nota. Il circuito di Las Vegas sarà cittadino, con il rettilineo principale sulla cosiddetta “Strip”, ovvero l’ampio viale su cui si affacciano il viale dove si concentra il maggior numero di hotel e casinò della città: dal Caesars Palace al Bellagio, fino al The Venetian. Come scrive la F1 sul sito ufficiale, il tracciato si avvicinerà per caratteristiche a quello di Monza, definito il “Tempio della Velocità”.

F1 a Las Vegas, tre gare negli States

Si tratterà della terza gara ospitata negli Stati Uniti nella stessa stagione, dopo il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, che si corre dal 2012 a Austin, e il Gran Premio di Miami, che debutta nel 2022 con un circuito semi-cittadino ricavato tra le strade di Miami Gardens, attorno all’Hard Rock Stadium. «È un momento incredibile per la Formula 1, che dimostra l’enorme fascino e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Non c’è posto migliore per correre che nella capitale mondiale dell’intrattenimento», ha commentato l’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali.

F1 a Las Vegas, è un ritorno in Nevada

Las Vegas ha già ospitato due Gran Premi di F1, nel 1981 e nel 1982. Le gare si svolsero sul Circuito del Caesars Palace, tracciato cittadino che si sviluppava nell’immenso parcheggio dell’omonimo hotel-casinò: molto criticato per la sua tortuosità che lo faceva assomigliare più ad un kartodromo che a una pista di Formula 1, aveva una particolare forma a pettine. Nel 1981 vinse Alan Jones su Williams, nel 1982 Michele Alboreto su Tyrrell.