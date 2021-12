Il 2021 su Facebook e Instagram: ecco i termini più usati dagli italiani sui social

Anche il gruppo Meta, il nuovo brand di casa Zuckerberg che ha unito sotto un unico logo Facebook e Instagram, ha diffuso una prima panoramica sul 2021. Un vero e proprio bilancio annuale, che riguarda temi e argomenti più discussi, insieme a termini più condivisi e parole più utilizzate nei commenti. Il documento permette di capire come gli utenti abbiano interagito tra di loro e, secondo Meta, sottolinea come «mai come negli ultimi due anni, i social network hanno dimostrato il loro valore come luogo fondamentale per rimanere in contatto, fare community, condividere i momenti importanti della propria vita e costruire spazi di discussione e confronto». Ecco come gli italiani hanno utilizzato i social per dibattere dei principali temi a livello globale.

Attualità: termini e argomenti più utilizzati Su Facebook e Instagram, non potevano certo mancare due argomenti cruciali della società dell’ultimo biennio. Sono stati i vaccini e lo stato d’emergenza due dei cinque temi maggiormente trattati. Con loro, però, si trova anche bitcoin, che tra boom economico e truffe di vario genere ha animato il 2021 a livello globale. Sorprendono, invece, gli ultimi due: intelligenza artificiale e ibernazione. Identità di genere: il 2021 anno cruciale Tra i dibattiti principali nell’ultimo anno c’è quello legato ai diritti Lgbt+ e all’identità di genere. Non a caso tra le parole più postate e commentate se ne trovano 5 interamente dedicate all’argomento: eterosessualità, identità di genere, lesbismo, orientamento sessuale e transfobia. Ma nel sociale troviamo anche altri argomenti molto diffusi, come la disabilità e i diritti umani, ma anche il femminicidio, il genocidio e, a sorpresa, il divorzio. Ambiente: dalla sostenibilità all’importanza della Terra Le tematiche ambientali continuano ad avere grande risalto nelle discussioni politiche e sociali di tutto il pianeta. Proteste e meeting si sono diffusi a macchia d’olio e la potenza dei social è stata evidente per la diffusione di questi argomenti. L’ambiente è stato grande protagonista su Facebook e Instagram con parole chiave legate alla sostenibilità, come auto elettrica, mobilità sostenibili, pannello solare termico, pompa di calore, risparmio energetico. A queste si aggiungono le tematiche che richiamano, invece, l’emergenza climatica: biodiversità, clima, delfini, livello del male, ora della Terra. Salute e cultura ancora protagoniste Ma gli utenti di Facebook e Instagram hanno parlato anche di argomenti più “leggeri”. Al di là di Covid e salvaguardia del pianeta, infatti, anche temi come il benessere psicofisico e la cultura e l’arte sono stati al centro del dibattito social. Basti pensare che tra le parole legate a questi argomenti ci sono pilates, pole dance, psicoterapia, respirazione e vegetarianesimo, ma anche Banksy, Eurovision, Frida Kahlo, Mar, il Museo d’arte della città di Ravenna, e Pagliacci, l’Opera di Leoncavallo.

Sport: anno d’oro per l’Italia

In un anno così ricco di trionfi per l’Italia, non poteva non mancare lo sport. Spiccano, però, alcuni nomi. Oltre a Leonardo Bonucci, tra i più ricercati dopo il successo della Nazionale agli Europei, e a Giochi Olimpici estivi, a causa delle tante medaglie d’oro conquistate, le parole più presenti sui social degli italiani sono state Paulo Dybala, José Mourinho e Uefa Europa League.

Viaggi: le mete preferite sui social dagli italiani

Che siano stati solo desideri o viaggi effettivamente riusciti, gli italiani hanno dedicato molto spazio al tema delle fughe dalla quotidianità. Cesenatico, Costiera Amalfitana, Isole Eolie, Monte Conero e Polignano a Mare le cinque mete nazionali di cui si è parlato maggiormente, mentre quelle estere sono state Corfù, Lisbona, Montecarlo, Parigi e Praga.

Instagram: le colonne sonore più selezionate

Infine, un passaggio importante va fatto sulle Stories di Facebook e Instagram. Gli utenti social hanno selezionato per i loro contributi e sui Reels soprattutto queste cinque canzoni: Cold Heart di Elton John feat. DuaLipa, Finché non mi seppelliscono di Blanco, La più Bella di Mecna, Mammamia dei Maneskin e My Heart Goes (La Di Da) di Elton John.