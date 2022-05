200 euro in busta paga: da quando e per quanto tempo?

Il decreto Aiuti introduce un nuovo bonus per lavoratori dipendenti, che lo riceveranno direttamente in busta paga, e pensionati del valore di 200 euro. Ecco chi ne ha diritto e come funziona.

200 euro in busta paga: per quanto tempo?

Il bonus contenuto nel decreto Aiuti che garantisce 200 euro in busta paga ai dipendenti è una tantum. È riconosciuto, cioè, solo per una tranche e serve a dare sostegno alle famiglie alle prese con il caro vita. Per la fine del 2022, infatti, l’Istat ha previsto una perdita del 5% del potere d’acquisto degli stipendi.

Come spiegato da Mario Draghi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto Aiuti, ad aprile il tasso d’inflazione è stato del 6,2%, in leggero calo rispetto a marzo ma comunque a livelli record. Per la maggior parte questa crescita è dovuta ai prezzi dell’energia, per quella che è una situazione “temporanea” che – come dichiarato dal presidente del Consiglio – richiede una soluzione “straordinaria” come può essere appunto il nuovo bonus busta paga da 200 euro, il quale viene riconosciuto anche ai pensionati.

Bonus 200 euro nel decreto Aiuti: a chi spetta

Con il nuovo provvedimento vengono stanziate le risorse per riconoscere un bonus una tantum di 200 euro per 28 milioni di italiani. L’agevolazione spetterà a tutti coloro che sono titolari di reddito da lavoro, sia subordinato che privato, o da pensione. Requisito essenziale per avere diritto al bonus è quello di avere un reddito inferiore a 35 mila euro.

Per quanto riguarda i pensionati l’agevolazione sarà pagata direttamente dall’Inps e sarà caricata nel cedolino mensile. Per i lavoratori dipendenti, invece, il bonus sarà erogato in busta paga e anticipato dal datore di lavoro. Tuttavia, come confermato dal presidente del Consiglio, la somma anticipata potrà essere “recuperata al primo pagamento d’imposta possibile”. Non dovrebbe dunque essere necessario avanzare richiesta per accedere al bonus in oggetto.