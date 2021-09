Il 20 settembre 1934 nasceva Sophia Loren, una delle più grandi attrici italiane della storia del cinema. L’American Film Institute l’ha inserita al 21esimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Sophia Loren, una stella italiana da Oscar

Con La Ciociara, film diretto nel 1960 da Vittorio De Sica, vinse il premio Oscar, il primo assegnato a un’italiana. Nel 1991 conquistò invece l’Oscar onorario. Nel suo palmarès anche cinque Golden Globe, un Leone d’oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, un premio BAFTA, 11 David di Donatello e quattro Nastri d’argento.

L’amicizia con Marcello Mastroianni

Durante la sua carriera, oltre a De Sica, è stata diretta, tra gli altri, da Sidney Lumet, Charlie Chaplin, Martin Ritt, George Cukor, Henry Hathaway, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola. Sophia Loren ha recitato con i più grandi attori della storia del cinema: da Marlon Brando a Cary Grant, da John Wayne a Clark Gable. Ma è con Marcello Mastroianni che ha formato una delle coppie d’oro del nostro cinema. I due furono grandi amici e insieme girarono più di 10 film. Immortale la scena dello spogliarello in Ieri oggi, domani, film diretto da Vittorio De Sica nel 1963 e vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965.

Il sodalizio tra Sophia Loren e Marcello Mastroianni fu sempre caratterizzato da un grande feeling. «Me ne rendo conto quando mi accoppiano d’ufficio con attrici somare», confessò l’attore in un’intervista a Enzo Biagi. «Capita magari che siano gentili e carine, e allora la cosa è sopportabile; ma a volte sono solo asine, e in questo caso aspetti la fine del film come una liberazione».

Tra i film che li vedono protagonisti Una giornata particolare di Ettore Scola (1977), pellicola che vinse il Golden Globe come miglior film straniero. Proprio con la scena della terrazza Tag43 vi augura il buongiorno.

