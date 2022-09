Il 20 settembre 1950 nasceva Loredana Bertè

Oggi 20 settembre Loredana Bertè compie 72 anni. Una delle interpreti più note e poliedriche del nostro panorama musicale, vicina al mezzo secolo di carriera, ha venduto oltre sette milioni di dischi in tutto il mondo, pubblicando 19 album in studio e incidendo brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Una carriera con tanti alti ma anche bassi, quella di Loredana Bertè, che anche nella vita privata ha vissuto momenti complicati.

L’esordio discografico e il grande successo

Nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra, esattamente tre anni dopo sua sorella Mia Martini (in realtà Domenica Rita Adriana Bertè), esordisce nel 1974 con l’LP Streaking. Il suo primo grande successo è Sei bellissima (1975), poi la consacrazione nel 1978 con Dedicato, brano scritto da Ivano Fossati, che all’epoca sta vivendo un’importante storia d’amore con sua sorella Mimì. La storia di Dedicato è curiosa. Dopo averle proposto invano il testo di Pensiero stupendo (che lei rifiuta: lo inciderà l’amica Patty Pravo), Fossati offre a Loredana Bertè la possibilità di interpretare un brano a scelta fra La mia banda suona il rock e Dedicato: la scelta ricade su quest’ultimo, che si rivela un enorme successo. Loredana Bertè raggiunge poi l’apice della fama nel decennio successivo, grazie a canzoni come E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare.

Lo scandalo del finto pancione e il matrimonio con Borg

Dodici le sue apparizioni al Festival di Sanremo. Memorabile quella del 1986, quando decide di partecipare per la prima volta con il brano Re, portando in scena una coreografia pensata per lei da Franco Miseria in cui si esibisce con un finto pancione. La cosa, ovviamente, suscita notevoli polemiche sulla stampa. E nello stesso decennio la cantante è protagonista del gossip: nell’estate del 1988, dopo la fine del matrimonio con Roberto Berger, intraprende una burrascosa relazione con il campione di tennis Björn Borg, presentatole dall’ex compagno Adriano Panatta nel 1973. I due si sposeranno, ma sarà un matrimonio breve e infelice, che porterà Loredana Bertè ad allontanarsi dalle scene e persino a tentare il suicidio.

Tag43 vi dà il buongiorno con Dedicato, brano interpretato da Loredana Bertè e scritto da Ivano Fossati.