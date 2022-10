Il 20 ottobre 1977 usciva nelle sale italiane Guerre stellari. Cinque mesi prima, il 25 luglio, il debutto del film di George Lucas negli States dove fu un trionfo tale che la Fox estese la distribuzione da 42 a 1750 cinema. Star Wars fu un trampolino di lancio per tre attori pressoché sconosciuti a Hollywood: Harrison Ford (Han Solo), che aveva già lavorato con Lucas in American Graffiti (1973), Carrie Fisher, la principessa Leila, con varie esperienze teatrali e Mark Miller (Luke Skywalker) alla suo debutto sul grande schermo. A doppiare i protagonisti in italiano Claudio Capone (Luke Skywalker), Stefano Satta Flores (Han Solo) e Ottavia Piccolo (Leila). Tra i doppiatori anche Glauco Mauri (Wilhuff Tarkin).

Star Wars, le critiche negli Usa

Star Wars (successivamente rinominato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza) è da sempre considerato uno dei miglior film mai realizzati e pietra miliare per la creazione di effetti speciali innovativi. Tuttavia negli Usa ricevette critiche contrastanti. In un’intervista del 1977, lo storico critico del Chicago Sun-Times Roger Ebert definì Guerre stellari una «esperienza extra-corporea», paragonandone gli effetti speciali con quelli di 2001: Odissea nello spazio. Vincent Canby del New York Times lo definì «un film ricco di folk contemporaneo, con un debole per i costumi fumettistici». A.D. Murphy, su Variety lo trovò «magnifico», mentre Pauline Kael, del The New Yorker, lo bocciò sostenendo che «non c’è respiro, non c’è poesia e non ha nessun appiglio emotivo». Per John Simon del periodico New York il film era solo «un ammasso di nomi, luoghi e dialoghi immersi nella più completa banalità».

L’accoglienza in Italia

E in Italia? Come ricorda Andrea Pacchetti che ha raccolto le critiche uscite all’indomani della prima, La Stampa sottolineò l’atmosfera fiabesca della pellicola. «Cambiavano soltanto le armi dei duelli, i costumi dei personaggi, gli sfondi spaziali, la cornice tecnologica: l’eroe maneggia una micidiale spada-laser, cavalca astronavi più veloci di un raggio di sole», scriveva il quotidiano torinese. «L’orco ha lasciato il castello gotico e le mele avvelenate per una stazione spaziale grande come una luna e mortifera come una milione di bombe ai neutroni. Ma lo scontro tra il Bene e il Male, la lotta tra buoni e cattivi, con l’ottimistica vittoria dei perseguitati sui feroci tiranni, rimane intatta nel suo antagonismo naturale e nella sua dialettica ideologica, unica grande molla del progresso nella storia dell’uomo». L’Unità, invece, bocciò il progetto di George Lucas definendolo più che un film «un prodotto, un giocattolone per super minorenni che non lascia scampo alla fantasia. Il cinema fantastico, quello che ha diritto di chiamarsi così, vive in funzione della metafora, quindi è inviso alla grande fabbrica dell’evasione e, di conseguenza, anche ai suoi milioni di spettatori beati e sottomessi».

Guerre stellari, le accuse di fascismo e di «autoritarismo galattico»

Ancora più tranchant il commento di Repubblica che intravedeva nel film un improbabile «autoritarismo galattico». Anche Guerre stellari finiva così stritolato nell’eterno dibattito destra-sinistra. «In Guerre stellari, paradossalmente, il trionfo della supertecnica è contrappuntato da quella “rivolta contro il mondo moderno” cara al filosofo che Almirante definisce “il nostro Marcuse”. La pacificazione dell’universo viene affidata ai portatori dell’auctoritas, a un’alta gerarchia di valori eterni che si incarnano antidemocraticamente nel chiuso circolo dei cavalieri Jedi: un nuovo “Herrenklub” di proporzioni galattiche? Non vorremmo, insomma, che Guerre stellari diventasse una specie di “Campo Hobbit” multinazionale, per richiamarci al nome tratto da Tolkien con cui i fascisti nostrani battezzarono il loro festival l’estate scorsa. “Che la Forza sia con voi” augura la pubblicità. Per carità, tocchiamo ferro un’altra volta. Si comincia esaltando Kenobi, si finisce in Vietnam con il tenente Calley». Sulla stessa scia anche la recensione di Tullio Kezich il quale dopo aver ammesso che il film «sostiene il proprio mito con un’adeguata vernice artistica», e che «il regista George Lucas si abbandona con controllato divertimento al racconto avventuroso, mescolando il ricordo dei poemi cavallereschi alle oscure profezie dei conflitti fra pianeti», concludeva: «Spiace, in tutto questo, una certa propensione a rimettere in circolo la leggenda elitaria di una setta destinata a guidare l’universo, i cavalieri Jedi. Slogan come la forza sia con voi ricordano i miti del Santo Graal investigati da Julius Evola, il filosofo che Almirante ha definito il Marcuse del fascismo. Torniamo dodicenni, e va bene: ma non in divisa da balilla». Positiva (e lungimirante) invece la recensione di Gianni Pennacchi su Stampa Sera: «Se è vero che il cinema è spettacolo, questo Guerre stellari passerà alla storia come un capolavoro, anzi, come il capolavoro, perché un film fatto solo di spettacolo, effetti e scene stupefacenti come Star Wars non si era mai visto».

Tag43 vi dà il buongiorno con la scena del primo incontro tra Luke Skywalker e Luke e Obi-Wan Kenobi con il pilota Han Solo nella taverna di Mos Esley, porto spaziale del pianeta Tatooine, popolata dal bizzarro mondo di Star Wars.