Il 20 marzo è la Giornata internazionale della felicità

Oggi 20 marzo è la Giornata internazionale della felicità, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012. La ricorrenza, celebrata a partire dall’anno successivo, mira a porre l’attenzione sulla rilevanza della felicità e del benessere come obiettivi e aspirazioni universali delle vite degli esseri umani di tutto il mondo e sull’importanza del loro riconoscimento negli obiettivi di politica pubblica.

Felicità e musica sono legate, lo dice la scienza

La felicità non può non andare a braccetto con l’allegria e, dunque, con la musica. D’altra parte l’effetto positivo che la musica ha sul nostro cervello è stato ampiamente dimostrato da più studi scientifici. Nel 2022 Jacob Jolij, neuroscienziato dell’università di Groningen, nei Paesi Bassi, ha determinato l’equazione che può prevedere l’effetto delle diverse canzoni sullo stato d’animo. Analizzando ritmo, testo e composizione, lo scienziato ha individuato dieci brani in grado di renderci più allegri e dunque felici. Certo non casualmente, la top ten stilata dallo scienziato è formata da grandi classici disco, pop e rock.

Le 10 canzoni in grado di renderci più allegri e felici

Innanzitutto troviamo Don’t Stop Me Now, inno liberatorio a qualsiasi tipo di sfrenatezza lanciato dai Queen nel 1979. Poi Dancing Queen degli Abba, uno dei più grandi successi del gruppo musicale svedese, uscito nel 1976. E visto che parliamo di good vibes, nella top ten proprio non poteva mancare Good Vibrations dei Beach Boys, “classico” del 1966 che venti anni fa Rolling Stone ha posizionato al sesto posto nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Tra le canzoni individuate da Jolij ci sono poi l’allegra Uptown Girl (1983) di Billie Joel e Eye of the Tiger (1982) dei Survivor: inclusa nella colonna sonora di Rocky III, è un invito a risollevarsi dopo ogni difficoltà.

Segue I’m a Believer dei The Monkees, brano del 1966 coverizzato l’anno successivo da Caterina Caselli: per una dose di felicità, dovrebbe andare bene anche Sono bugiarda. Indicato soprattutto per le donne Girls Just Wanna Have Fun di Cindy Lauper, evergreen della musica pop lanciato nel 1983. E a proposito di Eighties, ecco Livin’ on a Prayer (1986) dei Bon Jovi. Completano la playlist I Will Survive (1978) di Gloria Gaynor, altro brano di empowerment femminile, e Walking on Sunshine (1985), scanzonato successo della band britannica Katrina & The Waves.

Al Bano e Romina? Ce li mettiamo noi

Manca qualcosa? Bè, la ricerca olandese aveva respiro internazionale e, dunque, prevedeva lo studio di brani in lingua inglese. Citiamo allora una canzone una canzone italiana, simbolo di quel meraviglioso sentimento e stato d’animo celebrato il 20 marzo: Felicità di Al Bano e Romina Power che nel 1982, ancora innamoratissimi, ricordavano come la si potesse trovare ovunque, persino in un bicchiere di vino con un panino.

Ovviamente, i brani a tema felicità sono stati tantissimi nel corso dei decenni, e per celebrare questa ricorrenza, Tag43 vi dà il buongiorno con un altro ancora: Happy, successo di Pharrell Williams del 2013.