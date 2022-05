Il 20 maggio 2001 moriva Renato Carosone. Nato a Napoli in vico dei Tornieri il 3 gennaio 1920, fin da bambino manifestò la sua passione per la musica cominciando a strimpellare il vecchio pianoforte della madre scomparsa prematuramente nel 1927. A soli 14 anni compose Triki-trak e nel 1935 fu scritturato dal teatrino dell’Opera dei Pupi di don Ciro Perna detto ‘o scudiero. Successivamente lavorò come “ripassatore”, insegnava cioè i nuovi brani ai cantanti, e nel 1937, a 17 anni, si diplomò in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella.

La tournée in Africa e il matrimonio

Decise allora di partire con una compagnia alla volta dell‘Eritrea per suonare in un ristorante che però era frequentato da immigrati del Nord Italia che non comprendevano la parlata napoletana di Carosone. Così dopo nemmeno una settimana quasi tutto il gruppo tornò in patria. Lui invece si spinse fino ad Asmara dove si sposò con la ballerina Italia Levidi e adottò il figlio di lei nato cinque anni prima delle nozze. Nel giugno del 1940 con lo scoppio della guerra venne richiamato alle armi e inviato nella Somalia italiana. Tornò in Italia con la famiglia solo a conflitto finito.

Il battesimo della televisione

Dopo aver suonato in piccole orchestre tra Napoli e Roma, Carosone formò un trio per un nuovo locale partenopeo, lo Shaker Club. Con lui il chitarrista olandese Peter Van Wood e il batterista Gegè Di Giacomo, nipote del celebre poeta Salvatore. Il gruppo nei decenni cambierà più volte formazione. Il 3 gennaio 1954, alle tre del pomeriggio, Carosone si presentò agli italiani attraverso il piccolo schermo che aveva appena quattro ore di vita con il primo programma musicale, L’orchestra delle quindici. Lui e i suoi compagni furono i primi musicisti ad apparire in televisione. Il primo grande successo commerciale fu Maruzzella, composta da Carosone su testo di Enzo Bonagura. Carosone poi fece suoi alcuni brani celebri della tradizione napoletana arrangiandoli. Tra i tanti, Malafemmena di Totò, Scapricciatiello e Anema e core. A queste, si aggiunsero La donna riccia di Domenico Modugno, La pansè, ed Eternamente (o Arlecchinata), trasposizione del brano Limelight, tratto dalla colonna sonora del film Luci della ribalta di Charlie Chaplin. Successivamente ripropose anche ‘E spingole frangese, scritta da Salvatore Di Giacomo nel 1888 e Io, mammeta e tu.

Il sodalizio con Nisa e Tu vuò fà l’americano

Nel 1956 a Milano Carosone incontrò il paroliere Nicola Salerno, Nisa che gli propose Tu vuò fà l’americano. Il pezzo ispirò subito Carosone, il quale combinò musica swing e jazz al pianoforte, realizzando un boogie-woogie in un solo quarto d’ora. Nacque così la sua canzone più famosa. I due scrissero insieme anche Torero, rimasta per due settimane al primo posto della hit parade statunitense e tradotta in 12 lingue, e E Pigliate ‘na pastiglia.

Il mistero del ritiro dalle scene

Il 7 settembre 1959, al culmine del successo, Renato Carosone si ritirò inspiegabilmente dalle scene. L’annuncio fu dato durante la trasmissione Serata di gala, presentata da Emma Danieli. Per gli italiani fu uno shock. Gli impegni internazionali della band però continuarono a New York dove si esibì al Carnegy Hall e all’Ed Sullivan show, il più importante spettacolo musicale degli Stati Uniti. Carosone fu il terzo italiano, dopo Nilla Pizzi e Domenico Modugno, a esibirsi nelle tv Usa. Presentato da Charlton Heston, il gruppo ebbe un successo travolgente che fece guadagnare loro un altro invito, questa volta in California, al Dinah Shore show. Al ritorno in Italia, Carosone si trasferì con la moglie Lita a Rota d’Imagna, in provincia di Bergamo, dove mise in piedi un piccolo studio di registrazione. Successivamente però accantonò il progetto per darsi alla pittura. Nel 1968 infatti si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo 15 anni, il 9 agosto 1975 Renato Carosone tornò a esibirsi alla Bussola con una big band da 19 elementi. Lo show dal titolo Bentornato Carosone venne poi trasmesso sulla Rai. Finalmente il musicista spiegò il motivo del suo ritiro. A L’ospite delle due, condotto da Luciano Rispoli, raccontò di aver deciso di ritirarsi dopo aver visto negli States i Platters e previsto il boom degli urlatori, un genere che non avrebbe lasciato spazio alla sua musica. E forse aveva ragione. Nel 1989 partecipò a Sanremo con ‘Na canzuncella doce doce ma si classificò solo 14esimo. Sempre a Sanremo nel 1996 ricevette però il Premio Tenco per aver rinnovato la canzone napoletana. E, in occasione della festa di Capodanno del 1998, diede il suo ultimo concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 200 mila persone. L’anno successivo anche Hollywood rese omaggio all’artista. In una scena de Il Talento di Mr Ripley, Fiorello, Matt Damon e Jude Law si scatenano sulle note di Tu vuò fà l’americano.

Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con Maruzzella.