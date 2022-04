Il 20 aprile 1992 moriva Benny Hill

Esattamente 30 anni fa, il 20 aprile del 1992, moriva a 67 anni stroncato da un infarto Benny Hill, comico, attore e cantante britannico che entrò nelle case di milioni di telespettatori in tutto il mondo con il suo Benny Hill Show. Nato a Southampton nel 1924, dopo aver svolto svariati lavori – dal lattaio al percussionista – Hill riuscì finalmente a mettere un piede nello showbiz come direttore di scena. Chiamato alle armi nel 1942, servì come meccanico, camionista e operatore di proiettori in Normandia dopo il settembre 1944 per poi essere successivamente trasferito alla divisione Combined Services Entertainment.

Dalla gavetta al successo mondiale con il Benny Hill Show

Nel Dopoguerra, cambiò il suo nome Alfred Hawthorn Hill in Benny in onore di uno dei suoi attori preferiti insieme con Buster Keaton e Charlie Chaplin: lo statunitense Jack Benny. Dopo un bel po’ di gavetta, lavorò come attore radiofonico e arrivò a esibirsi nei night club e nei teatri. Pur ottenendo regolarmente ricchi contratti per i suoi show, Hill non ebbe mai una casa di proprietà né una macchina. Preferiva vivere solo in un piccolo appartamento in affitto a Teddington, distretto a Sud di Londra a pochi passi dai Teddington Studios, dove registrava i suoi spettacoli. «Ho l’animo del 17enne, troppo giovane per sposarsi», amava ripetere, aggiungendo: «Potrei permettermi una Rolls placcata in oro, ma preferisco camminare…». Il debutto in televisione avvenne nel 1949 con il programma Hi There, ma la sua carriera decollò nel 1955 con The Benny Hill Show trasmesso dalla Bbc, emittente alla quale Hill rimase fedele fino al 1968. Prese parte anche a nove film tra cui Occhio di lince (Who Done It?) del 1956, Quei temerari sulle macchine volanti (1965), Citty Citty Bang Bang (1968), Un colpo all’italiana (1969) e infine il film a sketch The Best of Benny Hill (1974). Nonostante fosse stato spesso accusato di sessismo e di umorismo grossier da avanspettacolo, Benny Hill non cambiò mai il suo personaggio scorretto amato per la sua mimica che abbatteva le barriere linguistiche e la celebre musichetta. In Italia la sua popolarità arrivò negli Anni 80, grazie a Drive in. Il successo fu immediato e, anche dopo la chiusura della trasmissione di Antonio Ricci, il Biscione continuò a proporre gli sketch del comico per anni.

Tra gli ammiratori di Benny Hill Chaplin, Michael Jackson e Gilles Deleuze

Tra gli ammiratori di Hill, l’idolo della sua infanzia Charlie Chaplin – che nella sua casa in Svizzera aveva una collezione di Vhs del comico – e Michael Jackson che lo visitò in ospedale quando fu ricoverato per un attacco di cuore nel febbraio del 1992. Ma non solo. Nel documentario Benny Hill: The World’s Favorite Clown diverse star esprimono apprezzamento per il suo humor: da Burt Reynolds a Michael Caine, fino a Mickey Rooney e Walter Cronkite. Infine tra i fan di Hill va ricordato il filosofo francese Gilles Deleuze. Alla lettera C di Abecedario, film-conversazione con Claire Parnet registrato tra il 1988 e il 1989, con la clausola di non pubblicare nulla di quanto detto se non dopo la morte del filosofo, Deleuze ammetteva: «Benny Hill mi interessa. Non so, non scelgo solo cose per forza belle, ci sono delle ragioni per cui mi interessa…». L’attore morì il 20 aprile 1992, in solitudine, nel suo appartamento al 7 di Twickenham Road. Le sue ultime volontà prevedevano un lascito ai parenti di circa 10 milioni di sterline. Essendo il fratello Leonard e la sorella Diana già morti, l’eredità venne divisa tra i sette nipoti. Tra i suoi averi fu ritrovata una nota in cui assegnava ingenti somme di denaro ai suoi amici più intimi quali Sue Upton, Louise English, Henry McGee, Bob Todd e Dennis Kirkland, ma questo appunto non ebbe valore legale, non essendo stato sottoscritto davanti a testimoni.

Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con il video di Anything She Does dei Genesis che lo vede protagonista.