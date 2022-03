Il 2 marzo 1962 nasceva Jon Bon Jovi

Oggi Jon Bon Jovi spegne 60 candeline. È nato il 2 marzo 1962, e alla musica si è dedicato fin da bambino: a sette anni ha ricevuto la sua prima chitarra e a 10 ha iniziato a studiarla seriamente. Originario di Perth Amboy in New Jersey, fondò la sua prima band, Starz, quando aveva tredici anni. Non fu un esperimento riuscitissimo e la situazione non migliorò cambiando nome al gruppo in Raze. Discorso ben diverso nel 1983, quando a Sayreville, si formarono i Bon Jovi e con il loro sound rock e pop metal conquistarono subito i riflettori.

Jon Bon Jovi al provino per Footloose: il ruolo rifiutato per amore della musica



Ma la prima grande occasione arrivò al cinema, con i provini per Footloose, film del 1984: fu scelto, infatti, per interpretare il protagonista, ruolo poi passato a Kevin Bacon. Fu Bon Jovi a rifiutare la parte. Gli interessava la musica e non voleva “scorciatoie” per conquistare il palco, tantomeno che qualcuno poi potesse vederlo come un attore che si dedicava, quasi per hobby alla musica. Il provino, però, giocò un ruolo importante nel suo percorso perché gli diede maggiore sicurezza e il suo volto anni dopo sarebbe comparso in numerosi titoli da Sex and the City a Ally McBeal.

Musica in scena: con i Bon Jovi alla conquista del successo

Rifiutata la parte, Jon Bon Jovi si dedicò con ancora maggiore impegno alla musica e alla band, composta con David Bryan alle tastiere, Tico Torres alla batteria, Hugh McDonald al basso e Phil X alla chitarra, senza dimenticare nella formazione originaria Alec John Such al basso e Richie Sambora alla chitarra, che abbandonarono il gruppo rispettivamente nel 1994 e nel 2014. Anno dopo anno, con un totale di 15 album in studio e oltre 130 milioni di dischi venduti nel mondo, vari brani della band hanno segnato la storia della musica. Così, Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine, Keep the Faith, It’s My Life. Ancora, i romantici Bed of Roses e Always. Per i tanti successi, la band, nel 2004, ha ricevuto un Award of Merit agli American Music Awards, e nel 2006 è entrata nella UK Music Hall of Fame. Nel 2009, Bon Jovi e, con lui, Richie Sambora, sono stati inseriti nella Songwriters Hall of Fame. Non solo. Nel 2018 sono entrati anche nella Rock and Roll Hall of Fame.

Jon Bon Jovi in scena anche da solista

Il cantautore ha registrato anche due album da solista. Nel 1990, ha pubblicato Blaze of Glory, con una serie di canzoni per il film Young Guns II – La leggenda di Billy the Kid. Nel disco anche grandi ospiti, come Elton John, Little Richard, e Jeff Beck. L’album gli fece conquistare due dischi di platino. Nel Regno Unito, invece, fu disco d’oro. Il brano da cui prende titolo il disco, nello stesso anno, gli ha fatto conquistare il Golden Globe per la Miglior Canzone. Nel 1997, realizzò il secondo album da solista, Destination Anywhere: con lo stesso titolo fu girato un film con il cantautore accanto a Demi Moore, Kevin Bacon e Whoopi Goldberg. Il 2001 fu l’anno di The Power Station Years: The Unreleased Recordings, raccolta di canzoni inedite registrate dal cantante negli anni Ottanta, prima della nascita della band. Un brano per tutti, Runaway, registrato anche dal Gruppo nel primo album. Non soltanto musica. Bon Jovi e Richie Sambora hanno fondato i Philadelphia Soul, squadra di Arena Football che nel 2008 ha vinto il titolo AFL. Il cantante è impegnato anche dal punto di vista politico. Alle elezioni 2004, ha sostenuto la nomination di John Kerry. Nel 2009 ha partecipato al concerto per l’insediamento del Presidente Obama. Non manca l’impegno sociale. Nel 2005 ha donato 1 milione di dollari alla fondazione benefica Angel Network di Oprah Winfrey. Nel 2011, ha inaugurato un ristorante dove chi non ha risorse può pagare i pasti con lavori socialmente utili. L’anno dopo ha donato 1 milione di dollari per la ricostruzione nelle zone colpite dall’uragano Sandy. Tag43 vi augura il buongiorno con il video dell’inattesa esibizione del cantante a un matrimonio con il brano Livin’ on a Prayer.