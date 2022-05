Il 2 maggio 1519 moriva Leonardo da Vinci

Il 2 maggio 1519 moriva ad Amboise, nella Loira, Leonardo da Vinci. Artista, studioso, filosofo, matematico, ingegnere, inventore, progettista, è diventato simbolo stesso del Rinascimento. Pur avendo fatto della conoscenza e della esperienza una religione, la sua figura è stata negli anni fagocitata da oscurantismo e complottismi di vario genere. Sicuramente buona parte della responsabilità è attribuibile al successo planetario de Il Codice da Vinci, best seller di Dan Brown del 2003 che, sotto la parvenza di romanzo storico, non è che una riedizione di vecchie leggende metropolitane. Così Leonardo è stato collegato al mitologico Sacro Graal e al Priorato di Sion (farina del sacco di Brown) originato dai Templari.

Le operazioni di marketing e il giallo del Salvator Mundi

Leonardo, come ha scritto Tomaso Montanari su Altraeconomia, è finito anche al centro di veri e propri gialli. Da operazioni di marketing nebulose come l’acquisto per la cifra record di 381 milioni di euro del Salvator Mundi, dal 2017 nelle mani del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che lo conserverebbe sul suo mega yacht, fino a quadri di dubbia attribuzione scovati nelle soffitte di qualche palazzo o chiesa di provincia. Scoperte che si prendono i riflettori per qualche giorno e poi tornano regolarmente nell’anonimato.

Le tracce nella Gioconda

Negli anni si sono moltiplicate poi le teorie su Leonardo vegano – ipotesi poi smentita – o conoscitore dell’occulto. Un genio che avrebbe lasciato tracce nelle sue opere. Una su tutte la Gioconda. Secondo alcune teorie negli occhi della Monna Lisa si nasconderebbero le lettere LV in quello destro e SG in quello sinistro: sarebbero le iniziali di Leonardo e di Giovanna Sforza, creduta la vera modella. C’è poi chi si è spinto oltre. Dando per certa l’omosessualità di Leonardo – dato su cui gli storici ancora dibattono – la ricercatrice canadese Suzanne Giroux vide nella bocca della Gioconda le natiche di un ragazzo, verosimilmente l’amante dell’artista. Così consigliava: «Fate ruotare il quadro di 90 gradi, a destra o a sinistra, e vi appariranno le belle natiche di un efebo, uno di quei giovinetti che Leonardo, grande appassionato di nudi maschili, amava immortalare». Mentre Sigmund Freud individuò l’omosessualità di Leonardo dall’analisi di un sogno che il genio descrisse nei suoi scritti, dove la coda di un uccello gli lambiva la bocca.

Preferiamo di gran lunga il Leonardo del capolavoro Non ci resta che piangere. Nel film Benigni e Troisi confidano nella sua conclamata capacità scientifica e tecnologica. Ben presto però si rendono conto di come il presunto genio non sia in realtà poi così brillante. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con Troisi che cerca di insegnare al genio a giocare a Scopa.