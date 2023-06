Festa del 2 giugno, il messaggio di Mattarella e le parole di Meloni

«Celebriamo oggi il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare». È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.

«Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale», ha proseguito il capo di Stato che oggi, che oggi ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria durante le celebrazioni per il 77esimo anniversario della Repubblica: sul Vittoriano il consueto sorvolo delle Frecce Tricolori.

Meloni: «Remare insieme verso la stessa direzione»

«La comunità nazionale, la patria, alla fine è questo: una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l’ha fatta prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri». Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni al margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica. «Non è una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che o noi capiamo che, se ci sia difficoltà o che le cose vadano bene, ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c’è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l’elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione»

LEGGI ANCHE: La gaffe della giornalista del Tg1: «Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la monarchia»

I messaggi di La Russa e Fontana

Così Ignazio la Russa, presidente del Senato: «Il 2 giugno 1946 con un referendum a suffragio universale gli italiani votarono a favore della Repubblica. Insieme alla scelta della forma dello Stato furono eletti anche i componenti della Assemblea Costituente che doveva redigere la Carta costituzionale. Oggi, questa storia continuiamo a scriverla, tenendo alti i valori della democrazia, della libertà e della sovranità della Patria. Auguri a tutti gli italiani. Buona Festa della Repubblica». Questo invece il messaggio di Lorenzo Fontana, presidente della Camera: «Nel 77esimo anniversario della festa della Repubblica, celebriamo i valori che permeano la nostra Costituzione, faro luminoso che illumina il cammino della nostra comunità. Specie per le generazioni più giovani, la ricorrenza odierna rappresenta l’occasione per una riflessione sulla nostra storia e sulla nostra identità. Esprimo gratitudine e riconoscenza alle donne e agli uomini che hanno contribuito, e continuano a contribuire, alla costruzione e alla difesa della nostra democrazia. Desidero altresì rendere omaggio alla memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà nel nostro Paese».