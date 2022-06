2 Giugno, sfilano anche i medici. Speranza: «Vinta una sfida senza precedenti»

La parata del 2 giugno a Roma per il 76esimo anniversario della Repubblica italiana ha vissuto un inedito non indifferente. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, l’evento è tornato in presenza per le vie di Roma. E a sfilare è stato anche il personale sanitario, che ha partecipato per la prima volta ai Fori Imperiali. Medici e infermieri hanno raccolto molti applausi dalla folla di cittadini presenti. Un messaggio importante, quello che la città e gli italiani ha riservato agli operatori sanitari, e che è stato sottolineato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook.

Speranza: «Hanno vinto una sfida senza precedenti»

Il post di Roberto Speranza su Facebook sottolinea l’importanza tanto della sfilata, quanto del rendere omaggio a quei medici e quegli infermieri che da oltre due anni combattono contro il Covid. «Oggi per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica», ha scritto il ministro della Salute. «Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitari durante la pandemia. Grazie a loro il Paese ha retto dinanzi ad una sfida senza precedenti ed è a loro che dobbiamo la ripartenza dell’Italia. Non dobbiamo dimenticarlo mai».

Il presidente Filippo Anelli: «Emozione bella e forte»

Ad aprire il gruppo dei medici è stato il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. Subito dietro, il personale del ministero della Salute. E anche Anelli ha raccontato come è stato vissuto dagli operatori sanitari il momento della sfilata e degli applausi dei presenti: «E’ stato un abbraccio collettivo, un applauso che trasmetteva gratitudine e rispetto. Un’emozione bella e forte. Ci siamo sentiti parte di una Repubblica di cui oggi difendiamo la salute dei cittadini. «Credo ci sia la consapevolezza di come oggi la salute sia strategica per tutti».