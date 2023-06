.Il 2 giugno 1981 moriva rino gaetano.

All’alba del 2 giugno 1981 moriva per le conseguenze di un incidente stradale sulla Nomentana Rino Gaetano. Dopo il frontale, il cantautore calabrese venne respinto da vari ospedali per mancanza di strutture adeguate. Quando arrivò al Gemelli era ormai troppo tardi. Una tragedia nella tragedia che, premonizione inquietante, Gaetano aveva cantato 10 anni prima nella Ballata di Renzo: la storia di un uomo investito da un’auto muore perché respinto da più ospedali. Gli stessi che avrebbero respinto lui.

Gli anni del Folkstudio

Salvatore Antonio Gaetano nacque a Crotone il 29 ottobre 1950. La famiglia si trasferì a Roma quando lui aveva solo 10 anni. Dal 1967 abitò nel quartiere di Monte Sacro, dove visse fino alla morte. A 18 anni con alcuni di amici fondò i Krounks, un quartetto specializzato in cover. Gaetano suonava il basso e scriveva canzoni ispirandosi a Jannacci, Battisti, De André, Celentano, I Gufi e Ricky Gianco ma anche a Bob Dylan e i Beatles. Nel 1969 cominciò a frequentare il Folkstudio, storico locale dove si esibivano Antonello Venditti, Ernesto Bassignano e Francesco De Gregori, distinguendosi dai colleghi per la sua smaccata ironia e il suo stile atipico, quasi buffonesco. «Già quando cantavo al Folkstudio», ricordava Gaetano, «ero al centro di certe discussioni… insomma molti non volevano che io facessi i miei pezzi perché, dicevano, sembrava che volessi prendere in giro tutti». Nello stesso periodo si esibì spesso insieme con Venditti in alcuni spettacoli di cabaret e tra il 1970 e il 1971 partecipò a varie rappresentazioni teatrali: dai poemi di Majakovskij ad Aspettando Godot fino a interpretare la volpe nel Pinocchio di Carmelo Bene.

I primi 45 giri: Jacqueline e I love you Maryanna

Dopo il diploma in ragioneria, per aiutare la famiglia accettò un impiego in banca. Ben consapevole che quella non sarebbe stata la sua strada, strappò al padre un anno per tentare di sfondare nel mondo della musica. Nel 1972 si iscrisse alla SIAE, conobbe Vincenzo Micocci, proprietario della casa discografica It, e incise un primo 45 giri con l’etichetta milanese Produttori Associati, contenente i brani Jacqueline e La ballata di Renzo, ma il disco non venne mai stampato. L’anno successivo pubblicò con la It un altro 45 giri contenente I Love You Maryanna, firmandolo con lo pseudonimo di Kammamuri’s, in omaggio a un personaggio dei Pirati della Malesia di Emilio Salgari. La scelta di usare un nom de plume probabilmente era dovuta anche alla sua timidezza e al fatto, come ha ricordato Micocci, di considerarsi un autore e non un cantante. «Era convinto di non avere una bella voce», ha raccontato il discografico, «tanto che dopo l’uscita di I Love You Maryanna, quando fu l’ora di incidere il primo album, venne a dirmi che sarebbe stato meglio far cantare le sue canzoni a un amico. Io, naturalmente, mi misi a ridere e lo mandai in studio».

Il successo di Ma il cielo è sempre più blu e la partecipazione a Sanremo con Gianna

Nel 1974 uscì il primo album, Ingresso libero, che non ottenne un grande successo a differenza del 45 giri tratto da disco Tu, forse non essenzialmente tu, I tuoi occhi sono pieni di sale ebbe maggior fortuna, e attirò di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che inserirono più volte i due brani nella scaletta di Alto gradimento. Il vero successo arrivò nel 1975 con Ma il cielo è sempre più blu. A cui seguirono, nel 1976, Mio fratello è figlio unico e nel 1977 Aida. Arrivarono anche le prime apparizioni televisive: a Domenica In, condotta da Corrado, presentò Spendi spandi effendi tagliando dal testo della canzone la parola «coglione». Nel 1978 partecipò al Festival di Sanremo con Gianna – brano che riteneva troppo commerciale e a cui avrebbe preferito Nuntereggae più – arrivando terzo dietro E dirsi ciao dei Matia Bazar e Un’emozione da poco di Anna Oxa. Rino Gaetano si presentò sul palco suonando un ukulele e indossando una tuba nera (regalatagli da Renato Zero pochi giorni prima), un frac attillato con papillon bianco, maglietta a righe bianche e rosse e scarpe da ginnastica. Sul bavero del frac erano appuntate tantissime medagliette, che nel corso dell’esibizione consegnò in parte al direttore d’orchestra e in parte lanciò al pubblico. «Il Festival resta una passerella e come tutte le passerelle ti offre tre minuti per fare un discorso che normalmente fai in uno spettacolo di due ore», disse Rino Gaetano descrivendo la sua esperienza al Sanremo. «Così devi trovare un sistema. Da parte mia, ho scelto la strada del paradosso un po’ alla Carmelo Bene». Dopo Nuntereggae più, più volte censurata. Gaetano pubblicò Resta vile maschio, dove vai? e E io ci sto (1980). L’anno seguente partecipò a una tournée con Riccardo Cocciante e il gruppo New Perigeo.

