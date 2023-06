La gaffe della giornalista del Tg1: «Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la monarchia»

Incredibile gaffe andata in onda al Tg1, in apertura dello speciale dedicato alle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana a Roma. Elisa Anzaldo, collegata dalla Capitale, ha infatti detto che «il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e scelsero la monarchia».

Ovviamente non andò in quel modo: il 2 giugno 1946, data del referendum istituzionale, gli italiani scelsero (con un margine non amplissimo) la repubblica. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma ogni comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.