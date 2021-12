Il 2 dicembre 1982 moriva a 48 anni Marty Feldman, comico, attore, sceneggiatore, regista britannico e indimenticabile Igor in Frankenstein junior, capolavoro di Mel Brooks del 1974. Nato a Londra da una famiglia di immigrati ebrei di Kiev, Feldman ebbe una infanzia che lui stesso definì «solitaria». A soli 15 anni lasciò gli studi per diventare trombettista jazz. Solo più tardi scoprì la sua vera vocazione: il teatro e il cinema. Ispirandosi a Buster Keaton e ai Fratelli Marx, con due amici formò il trio comico Morris, Marty & Mitch. Poi insieme con Barry Took, altro comico di fama, lavorò come sceneggiatore per molte sit-com britanniche e per i programmi radiofonici Round the Horne, We’re in Business e The Army Game.

La consacrazione con Frankenstein Junior di Mel Brooks

Nel 1961 a Feldman fu diagnosticato il morbo di Basedow-Graves. I problemi alla tiroide gli causarono deformazioni agli occhi che divennero però il suo tratto distintivo. Grazie alla crescente notorietà riuscì a realizzare uno show tutto suo: il Marty Feldman’s Comedy Machine. Poi nel 1974 la consacrazione nella commedia in bianco e nero di Mel Brooks nei panni di Igor, il servitore del dottor Frederick Frankenstein, interpretato dall’amico Gene Wilder. Sull’onda del successo di Frankenstein Junior recitò ne Il fratello più furbo di Sherlock Holmes (1975), ancora al fianco di Gene Wilder, e L’ultima follia di Mel Brooks (1976).

Nel 1975 una parentesi italiana: Feldman partecipò in uno degli episodi di 40 gradi all’ombra del lenzuolo di Sergio Martino, con Barbara Bouchet, Edwige Fenech, Dayle Haddon, Enrico Montesano, Aldo Maccione, Sydne Rome e Tomas Milian. Due anni dopo il debutto come regista in Io, Beau Geste e la legione straniera e nel 1980 in Frate Ambrogio, film stroncato dalla critica e flop al botteghino. Il 2 dicembre 1982, durante la lavorazione del film Barbagialla, il terrore dei sette mari e mezzo, l’attore venne colto da un attacco di cuore. Morì poco dopo nella sua camera di albergo a Città del Messico. Marty Feldman riposa nel cimitero del Forest Lawn Memorial Park, a Los Angeles, accanto al suo idolo Buster Keaton. Tag43 vi dà il buongiorno con il meglio di Igor in Frankenstein Junior.