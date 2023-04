1917 stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Due impavidi soldati britannici e una missione impossibile: portare un messaggio a un altro battaglione oltre le linee nemiche. Questa la trama di 1917, capolavoro bellico ambientato durante la Prima guerra mondiale, in prima visione stasera 6 aprile alle 21.25 su Rai2. La regia è opera di Sam Mendes, già premio Oscar per American Beauty e autore dei film di James Bond Skyfall e Spectre. Nel cast George McKay, Dean-Charles Chapman, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

1917, trama e cast del film stasera 6 aprile 2023 su Rai2

La narrazione del film ha inizio nel pieno della Prima guerra mondiale. Tom Blake (Dean-Charles Chapman) e William Schofield (George McKay), caporali nell’ottavo battaglione dell’esercito britannico, si trovano nel nord della Francia assieme al resto delle truppe inglesi per combattere i tedeschi. Il 6 aprile 1917, credendo che questi ultimi si ritirino dal fronte occidentale il colonnello MacKenzie (Benedict Cumberbatch) intende aprirsi un varco fra le linee nemiche e creare scompiglio. Non sa però che la Germania si sta riassestando di nascosto con una copiosa riserva di munizioni. Per i 1600 uomini del secondo battaglione del Devonshire rischia di essere un massacro. Un malfunzionamento nelle comunicazioni spinge il generale Erinmore (Colin Firth) a un mossa impensabile. Inviare due soldati nella terra di nessuno per consegnare il messaggio.

Il generale convoca pertanto Schofield e Blake che, oltre a servire nel medesimo battaglione, sono anche grandi amici. I due accettano subito la missione, anche perché fra gli uomini in pericolo c’è Joseph (Richard Madden), fratello di Tom. L’impresa li porta ad attraversare campi minati, bunker nemici e terreni pieni di mine e decine di trappole esplosive. Fin quando, nei pressi di una fattoria, un incidente improvviso scuote la missione. Blake rimane ferito in un combattimento contro il nemico e spira fra le braccia dell’amico, che promette di completare la missione da solo anche in suo onore. Raggiungere il colonnello MacKenzie sarà ancora più difficile. Nel cast anche Mark Strong nei panni del capitano Smith e Andrew Scott in quelli del tenente Leslie.

1917, 5 curiosità sul film stasera 6 aprile 2023 su Rai2

1917, la tecnica del piano sequenza per girare il film

L’intero film è girato con la tecnica del piano sequenza, in cui la telecamera segue il protagonista senza mai effettuare un taglio. In realtà, come ha rivelato lo stesso Sam Mendes, si tratta di tanti ciak separati e poi montati ad arte affinché sembrassero un’unica ripresa. Per eliminare i tagli ha usato alcuni escamotage, dal passaggio della telecamera dietro oggetti fino alle sfumature in nero. Per prepararsi al meglio, la troupe ha provato sei mesi prima di iniziare le riprese.

1917, il film si ispira ai racconti di guerra del nonno del regista

La trama del film si ispira a veri racconti di guerra che il nonno del regista Sam Mendes, Alfred Hubert, ha raccontato in una sua autobiografia. Quest’ultimo combatté due anni sul fronte francese, servendo nella 1st Rifle Brigade, e consegnò realmente messaggi oltre la terra di nessuno. Come ha scritto lui stesso, ad aiutarlo fu la sua bassa statura che gli consentì di nascondersi facilmente nella nebbia.

1917, i cartelli per non spaventare i turisti

Diverse scene del film sono state girate a Low Force e presso Teesdale, in Regno Unito, nel giugno 2019, periodo in cui la zona è molto frequentata da turisti ed escursionisti. Per questo la produzione ha dovuto installare diversi cartelli che annunciassero la presenza di un set cinematografico, rassicurando i passanti per la presenza di manichini per simulare i cadaveri sul terreno.

1917, sul set fu scavato oltre un chilometro di trincee

Soprattutto all’inizio del film, i due protagonisti si trovano nei pressi delle trincee britanniche. Non si tratta di una ricostruzione virtuale, ma la produzione ha realmente scavato nel terreno riproducendo fedelmente l’ambiente militare della Prima guerra mondiale per oltre un chilometro e mezzo.

1917, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 95 milioni di dollari, il film è stato un successo al botteghino internazionale. Ha infatti incassato 384 milioni in tutto il mondo, sette dei quali soltanto in Italia. «Capolavoro bellico» per il New York Times, il film di Mendes ha fatto incetta di recensioni positive e riconoscimenti. Tre gli Oscar su un totale di 10 nomination, cui si aggiungono due Golden Globes e sette Bafta. 1917 ha trionfato anche ai David di Donatello italiani, vincendo nella categoria per le produzioni straniere.