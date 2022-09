Il 19 settembre 1985 moriva Italo Calvino

Il 19 settembre 1985 moriva lo scrittore Italo Calvino, uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. Nato nel 1923 a Cuba (dove il padre lavorava come agronomo), Calvino crebbe a Sanremo durante il Ventennio (fu anche balilla), per poi prendere parte nel 1944 alla guerra partigiana, esperienza che lascerà traccia nelle sue prime opere.

Le opere più importanti di un autore prolifico

Calvino esordì nel 1947 con Il sentiero dei nidi di ragno. Cinque anni dopo pubblicò Il visconte dimezzato, che insieme a Il Barone rampante e Il Cavaliere inesistente formerà la trilogia I nostri antenati. Nel 1963 arrivl Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, raccolta di 20 novelle uscite in parte sulle pagine dell’Unità, giornale del Partito Comunista Italiano, quando Calvino ne era un militante.

Tra la fine degli Anni 60 e l’inizio degli Anni 80, Italo Calvino pubblicò altre opere importanti: Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, Se una notte d’inverno un viaggiatore e Palomar, spaziando dai romanzi e ai racconti, tra neorealismo, postmodernismo e fantastico, sperimentando molto e con gusto dell’ironia. Calvino morì improvvisamente nel 1985, mentre sta lavorando alle Lezioni Americane, ciclo di conferenze che avrebbe dovuto tenere quell’anno a Harvard.

Italo Calvino, non “solo” romanzi e racconti

Nel corso della carriera, Calvino si interessò anche al mondo del teatro, del cinema, del fumetto, dell’arte e della musica. Nel 1958 scrisse le parole della canzone popolare Oltre il ponte, musicata da Sergio Liberovici. Il testo del brano, ispirato alla Resistenza italiana, vede un ex-partigiano narrare alla giovane figlia le sue avventure in guerra, ricordandole quanto i ragazzi siano scarsamente interessati alla storia. Nel 2005, nell’album Appunti partigiani, i Modena City Ramblers hanno riproposto il pezzo insieme a Moni Ovadia, utilizzando come base la musica tradizionale irlandese The Blacksmith.

