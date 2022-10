Il 19 ottobre 1952 nasceva Giuseppe Cionfoli

Oggi 19 ottobre Giuseppe Cionfoli – fino agli Anni 80 Fra Cionfoli – compie 70 anni. Nato a Erchie (Brindisi), il giovane Giuseppe ebbe la “chiamata” a 14 anni e, conseguito il baccellierato in Sacra Teologia, fece il noviziato nel 1978 ad Alessano (Lecce) nei padri cappuccini. In testa aveva il Signore, ma anche la musica: nel 1981 debuttò come cantautore, presentando a Domenica In, all’interno di una gara di nuovi talenti, il brano Nella goccia entra il mare. Con la vittoria, Cionfoli si conquistò la partecipazione al Festival di Sanremo.

Le partecipazioni a Sanremo

Nel 1982, esordiente come Vasco Rossi e Zucchero, presentò il brando Solo grazie, con cui si piazzò al quarto posto e, successivamente, nella Top 10 dei 45 giri. Tornò a Sanremo anche l’anno successivo con Shalom, che ebbe minore successo. Diventato una stella della musica leggera, vinse anche un Telegatto d’argento, per il concorso Vota la Voce. Nel 1985 una sua canzone dal titolo Marta, utilizzata come sigla dell’omonima telenovela, gli regalò un certa notorietà anche in Sud America. Nel 1994 tornò a Sanremo come membro della Squadra Italia, gruppo di 11 interpreti appositamente costituito per l’evento, cantando il brano Una vecchia canzone italiana.

Pittore, scultore e ancora cantante

Costretto a scegliere tra la vita religiosa e la carriera di cantante, nel 1988 abbandonò definitivamente il saio, tornando a essere semplicemente Giuseppe Cionfoli. L’anno successivo sposò Loredana da cui ha avuto tre figli, Samuel, Vera e Consuelo, che a sua volta gli hanno dato tre nipoti. Pittore e scultore prima ancora che frate (frequentò il liceo artistico di Lecce) Cionfoli ha iniziato a tenere mostre in tutto il mondo, continuando a cantare in Italia e all’estero: ad oggi sono 18 gli album in studio pubblicati. E ha tentato anche la carriera politica, con scarso successo. Nel 2015 è stato infatti candidato come consigliere regionale nella lista di centrodestra Puglia nazionale, che appoggiava la Adriana Poli Bortone, raccogliendo pochissimi voti. Ma in compenso parecchie critiche per le sue prese di posizione contro immigrati e rom. Un’esperienza disastrosa, sotto diversi punti di vista. «L’ho fatto solo sperando nei soldi, non si vive di soli concerti», spiegò poi l’ex frate. Noi preferiamo ricordarlo nelle vesti di cantante e per questo Tag43 vi dà il buongiorno con Solo grazie, brano con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1982.