Tag43 vi dà il buongiorno ricordando il Royal Wedding di Harry e Meghan che si celebrò il 19 maggio 2018. Alla cerimonia, tra gli invitati, i protagonisti di Suits, la serie tivù (l’unica) che ha regalato notorietà all’attrice nel ruolo dell’avvocatessa Rachel Zane. In questa sorta di red carpet allestito a Windsor, si vedono sfilare, tra nobili e star britanniche, Harvey Specter (Gabriel Macht) e signora, ma anche Mike Ross (Patrick J. Adams) – marito nella finzione proprio di Meghan-Rachel – e poi Donna Paulsen (Sarah Rafferty), Louis Litt (Rick Hoffman) e Jessica Pearson (Gina Torres). Se durante la cerimonia, gli ex colleghi di Meghan apparivano vagamente e comprensibilmente in imbarazzo, a tre anni di distanza le cose sono cambiate. Con la Megxit, cioè l’addio della coppia alla vita di corte e il trasferimento a Los Angeles, lo showbiz Usa ha avuto la sua rivincita: Meghan-Rachel è tornata a casa portandosi dietro il secondogenito di Diana.

E per gli appassionati di Suits ecco qui l’altro matrimonio: quello di Mike e Rachel.