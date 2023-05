Il 19 maggio 1946 nasceva Michele Placido

Oggi 19 maggio Michele Placido compie 77 anni. Recentemente premiato con il David di Donatello per la categoria David Giovani per il film L’Ombra di Caravaggio, deve la sua grande popolarità internazionale soprattutto al ruolo del commissario Corrado Cattani, protagonista delle prime quattro stagioni della serie tv La piovra.

Dagli inizi in polizia al grande cinema

Nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, a 18 anni dopo la maturità si trasferì a Roma per entrare in polizia partecipando alla battaglia di Valle Giulia. Frequentò poi l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, interpretando negli Anni 70 film come Romanzo popolare di Mario Monicelli, con Ugo Tognazzi e Ornella Muti, Marcia trionfale di Marco Bellocchio e, nel 1979, Ernesto di Salvatore Samperi, che gli valse l’Orso d’Argento come miglior attore al Festival di Berlino. Due anni prima con Sergio Citti aveva girato Casotto con Tognazzi, Gigi Proietti, Franco Citti e Jodie Foster.

Il grande successo internazionale con La piovra

Negli Anni 80, oltre a Tre fratelli di Francesco Rosi e Mery per sempre di Marco Risi, arrivò il grande successo televisivo con La piovra. Nel decennio successivo ha interpretato Lamerica di Gianni Amelio; Padre e figlio di Pasquale Pozzessere, Liberate i pesci di Cristina Comencini e L’odore del sangue di Mario Martone. Nel 2006 ha recitato in Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi; Le rose del deserto di Mario Monicelli; La sconosciuta di Giuseppe Tornatore e ne Il caimano di Nanni Moretti. Con Soavi tornò a lavorare ne Il sangue dei vinti nel 2008 mentre con Tornatore in Baarìa. È stato poi diretto da Giovanni Veronesi in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso e Manuale d’amore 3. Nel 2012 è apparso in Razzabastarda con un esordiente Alessandro Gassmann alla regia.

La carriera da regista: da Pummarò a L’ombra di Caravaggio

La sua attività dietro la macchina da presa risale al 1990 quando debuttò con Pummarò, cui hanno fatto seguito Le amiche del cuore; Un eroe borghese; Del perduto amore; Un viaggio chiamato amore; Ovunque sei; Romanzo criminale; Il grande sogno; Vallanzasca – Gli angeli del male; Il cecchino, La scelta; 7 minuti e l’ultima fatica, L’ombra di Caravaggio. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con una sua scena cult de Il caimano.