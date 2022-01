Il 19 gennaio 2016 si spegneva a Roma Ettore Scola. Di origini irpine – il regista nacque a Trevico, in provincia di Avellino nel 1931 – si trasferì da piccolissimo nella Capitale con la famiglia. La passione per il disegno lo portò appena 15enne nella redazione della rivista umoristica Marc’Aurelio dove collaborava un giovane artista, di 10 anni più grande, Federico Fellini. Con quelli che definirà “scarabocchi” – vignette, bozzetti – riuscì a trovare il suo spazio in un ambiente di grande fermento culturale. Finito il liceo classico, Scola si iscrisse a Giurisprudenza ma il suo destino sarebbe stato diverso.

Dalle sceneggiature fino al debutto alla regia con Se permette parliamo di donne

All’inizio degli Anni 50 cominciò a collaborare come sceneggiatore di commedie all’italiana per film come Un americano a Roma (1954), La grande Guerra (1959) e Crimen (1960). L’esordio alla regia fu nel 1964 con Se permette parliamo di donne scritto con Ruggero Maccari e interpretato da Vittorio Gassman, che con Nino Manfredi e Marcello Mastroianni sarà uno dei suoi attori preferiti. Il grande successo arrivò quattro anni dopo con Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?. Nel cast Alberto Sordi, Nino Manfredi e Bernard Blier. Con Albertone, Scola lavorerà altre tre volte, in un paio di episodi de I nuovi mostri (1977) e nei film La più bella serata della mia vita (1972) e Romanzo di un giovane povero (1995).

Il capolavoro C’eravamo tanto amati dedicato a De Sica

Nel 1974 diresse il suo capolavoro, C’eravamo tanto amati, che ripercorre un trentennio di storia italiana attraverso le vicende di tre amici: l’avvocato Gianni Perego (Vittorio Gassman), il portantino Antonio (Nino Manfredi) e l’intellettuale Nicola (Stefano Satta Flores), i primi due innamorati di Luciana (Stefania Sandrelli). Nel film, dedicato a Vittorio De Sica, compaiono anche Marcello Mastroianni, Federico Fellini e Mike Bongiorno nella parte di loro stessi, oltre ad Aldo e Lella Fabrizi e Giovanna Ralli. Tra i suoi successi Brutti, sporchi e cattivi (1976), sua personale rivisitazione delle periferie romane raccontate da Pasolini che infatti avrebbe dovuto filmare una prefazione ma fu assassinato durante la lavorazione del film e Una giornata particolare (1977), con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, grazie al quale Scola si aggiudicò il Golden Globe. Nel 1980 uscì La terrazza, amaro bilancio di un gruppo di intellettuali di sinistra in crisi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e Marcello Mastroianni. Nel 1987 fu la volta de La famiglia (1987), commedia che ripercorre 80 anni di storia (1906-1986), senza dimenticare Splendor (1988) e Che ora è (1989), entrambi con Mastroianni e Massimo Troisi.

L’esperienza nel governo ombra del Pci e gli anni del berlusconismo

Scola non nascose mai le sue simpatie politiche orientate a sinistra. Tra l’altro fece parte del governo ombra del Partito Comunista Italiano nel 1989 con delega ai Beni Culturali insieme con lo storico dell’Arte Giulio Argan. Di quella squadra facevano parte anche Alfredo Reichlin all’Economia, Giorgio Napolitano agli Esteri e Stefano Rodotà alla Giustizia. «Quella con Ettore Scola nel governo ombra del Pci fu un’esperienza felicissima», raccontò proprio Rodotà a La Presse dopo la morte del maestro. «Di lui ricordo l’approfondita capacità di riflessione, che mi mancherà moltissimo. Il suo non fu solo il contributo di un regista, ma un vero stimolo alla discussione politica». E, ancora: «Non diceva ‘vi spiego come sono le cose’, ma dava un vero apporto in termini di politica e di cultura politica alla discussione. Era capace di un lavoro collegiale e non si chiudeva nello specialismo. Il suo era uno sguardo sulle cose, che poi raccontava nel suo grande cinema, un punto di vista che la politica e la cultura hanno perduto». Per tutti gli anni in cui Silvio Berlusconi è stato al governo Scola ha detto che non avrebbe più fatto film. Nel 2009, inaugurando una mostra con i suoi “scarabocchi”, dichiarò: «All’inizio ho smesso di fare cinema per colpa di Berlusconi, ma ora lo ringrazio, ho finito con i film. Mi sono trovato altre cose da fare e non ne avrei più il tempo». In verità negli ultimi anni il regista girò due documentari: Gente di Roma e Che strano chiamarsi Federico, dedicato al regista riminese nel ventennale della scomparsa.

Le quattro candidature agli Oscar per il miglior film straniero

Nel corso della sua carriera Scola ha vinto otto David di Donatello e ha ricevuto quattro candidature al Premio Oscar per il miglior film straniero: nel 1977 per Una giornata particolare, nel 1978 per I nuovi mostri, nel 1983 per Ballando ballando e nel 1987 per La famiglia. Fece anche parte del comitato scientifico della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, scuola pubblica e gratuita istituita dalla Provincia di Roma nel 2011 per le professioni del cinema. Tag43 vi dà il buongiorno con la scena della terrazza di Una giornata particolare.