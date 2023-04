Il 19 aprile 1989 nasceva Calcutta

Oggi 19 aprile è il compleanno di Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme. Nato a Latina nel 1989, tre album all’attivo, nel giro di pochissimo è riuscito a passare da sconosciuto a capofila dell’indie pop italiano, dimostrando di saper tradurre in canzoni semplici, dirette e ironiche la contemporaneità dei giovani di provincia. E non solo. Autore di versi entrati nella testa di tanti, oltre che nelle classifiche di Spotify, aveva annunciato per il 2022 il quarto disco, che non è arrivato. Dovrebbe uscire nel 2023. Intanto, ripercorriamo la sua carriera.

Gli inizi in due, il nome d’arte e l’esordio discografico

Influenzato musicalmente da Lucio Battisti, Lucio Dalla, Luca Carboni e Caetano Veloso, muove i primi passi con alcune band locali, per poi dare vita nel 2009 al duo musicale Calcutta, insieme a Marco Crypta. I due non riscuotono successo e decidono di porre fine al progetto, ma Edoardo si tiene il nome (scelto a caso), che continua a utilizzare come solista. Nel 2012 ecco l’esordio discografico con l’album Forse…, che rimane un lavoro davvero di nicchia. L’anno successivo Calcutta dà alle stampe l’EP The Sabaudian Tape. Poi nel 2015 la svolta, con l’uscita del secondo album Mainstream.

Il successo con Mainstream, la seconda fatica discografica

Con Mainstream, titolo profetico, Calcutta raggiunge la notorietà nazionale. Innanzitutto grazie al singolo Cosa mi manchi a fare, primo estratto dall’album. Ma anche Gaetano, Frosinone e Oroscopo, il cui video raggiunge un milione di visualizzazioni su YouTube nel giro di un mese, riscuotono grande successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C A L C U T T A (@calcutta_foto_di)

Da questo momento in poi Calcutta inizia a collezionare collaborazioni: scrive per J-Ax e Fedez i testi di due canzoni (Milano intorno e Allergia) dell’album Comunisti col Rolex, partecipa alla stesura di Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, così come a diversi brani del disco 2640 di Francesca Michielin. Tra le sue collaborazioni anche quelle con Dardust, Tiromancino, Elisa, Marracash e l’idolo Luca Carboni.

La consacrazione con Evergreen, il terzo album uscito nel 2018

Intanto, a fine 2017 esce il nuovo singolo dal titolo Orgasmo, che anticipa il terzo album Evergreen. Di nuovo profetico, in un certo senso, visto che al suo interno trovano – giustamente – spazio anche Pesto e Paracetamolo, da subito un “classico” dell’indie pop nostrano. Uscito il 25 maggio 2018, l’album è ristampato poco più di un anno dopo con il titolo Evergreen… e altre canzoni. Tra esse Sorriso (Milano Dateo), ad oggi l’ultimo singolo pubblicato da Calcutta.

Tanto riservato quanto “latitante” sui social, è da quattro anni che Calcutta non si fa sentire o, meglio ascoltare. Rarissime le notizie su uscite e progetti discografici del cantautore: in attesa del nuovo album, Tag43 vi dà il buongiorno con Paracetamolo.