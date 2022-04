Il 19 aprile 1952 nasceva Claudio Cecchetto, dj, produttore discografico, talent scout e conduttore radiofonico e televisivo. Nella sua lunga carriera ha condotto diverse edizioni di importanti eventi musicali come il Festival di Sanremo e il Festivalbar, ha fondato le oggi famosissime Radio Deejay e Radio Capital e scoperto artisti come Jovanotti, Fiorello, Fabio Volo, gli 883 e Francesco Facchinetti. Tra i suoi più grandi successi si ricorda il mitico Gioca Jouer.

Claudio Cecchetto, le prime esperienze musicali e televisive

Ancora studente, Claudio Cecchetto si avvicina al mondo della musica lavorando come disk jockey in alcune discoteche di Milano, prima alla Pink Elephant e poi al Panthea. Poco dopo decide di lasciare gli studi per dedicarsi totalmente allo spettacolo, in particolare alla radio. La sua prima apparizione in Rai risale al 1979. L’anno successivo approda a Sanremo per condurre il suo primo Festival insieme a Olimpia Carlisi e Roberto Benigni. Il successo della sua conduzione è tale da riportarlo sul palco dell’Ariston anche per i due anni successivi. Nel 1981, il Festival ha come sigla delle tre serate proprio il mitico Gioca Jouer, brano prodotto da Claudio Simonetti e Giancarlo Meo e vera hit dell’anno, tra i singoli più venduti in Italia.

All’inizio degli Anni 80, terminata l’esperienza sanremese, passa alla neonata Canale 5 di Fininvest dove conduce la trasmissione musicale Popcorn e il varietà Premiatissima. Allo stesso tempo, decide di tornare a dedicarsi alla musica e in particolare alla radio, fondando una nuova emittente radiofonica, attiva e di successo ancora oggi: Radio Deejay. Nel 1983 trasforma Radio Deejay in un programma televisivo – Deejay Television – che trasmette, prima su Canale 5 e poi su Italia 1, i videoclip musicali delle canzoni più in voga del momento. Il programma ha un successo tale, soprattutto tra i più giovani, da vincere il Telegatto come Miglior trasmissione musicale per due anni consecutivi. Nello stesso anno viene scelto per condurre la prima edizione del Festivalbar. Tra i programmi che gli vengono affidati nel corso degli Anni 80 si ricordano anche Azzurro, Zodiaco e Supersanremo.

L’attività di produttore e talent scout

Forte dei successi radiofonici e televisivi, nel 1984 Claudio Cecchetto fonda l’etichetta discografica Ibiza Records, dando così il via alla sua carriera di produttore discografico. Il suo più grande successo è People from Ibiza prodotto per Sandy Marton, ma nel corso degli Anni 80 lancia sul mercato musicale anche molti altri artisti che ottengono un grande successo come Sabrina Salerno e Tracy Spencer. È grazie a lui che decolla la carriera di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e di Fiorello, che insieme a Marco Baldini debutta in radio con Viva Radio Deejay. Tra gli altri nomi che devono a Cecchetto il loro successo si ricordano Amadeus, gli 883 (per cui produce, tra gli altri, Hanno ucciso l’Uomo Ragno) e Francesco Facchinetti, in arte DJ Francesco. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con il suo indimenticabile Gioca Jouer.