Il 19 agosto 1953 nasceva a Brunico Nanni Moretti. Tag43 vi augura il buongiorno con E ti vengo a cercare di Franco Battiato cantata nel film Palombella rossa dal protagonista Michele Apicella.

Non è l’unica canzone cantata da Moretti nei suoi film. In Sogni d’oro del 1981 per esempio canta Non credere di Mina prima di aggredire la madre interpretata da Piera Degli Esposti, scomparsa pochi giorni fa, urlandole: «Ma che stupidaggini dici!».

Ne Il Caimano del 2006 in auto con Jasmine Trinca e Silvio Orlando canta Lei di Adamo, che aveva già utilizzato in Ecce Bombo del 1978.

Una scena che ricorda molto quella de La Stanza del figlio, palma d’oro a Cannes nel 2001, dove l’intera famiglia canta Insieme a te non ci sto più.

In Caro Diario (1993) Moretti intona in una balera all’aperto Visa para un sueno.

Infine come dimenticare, sempre in Caro Diario, il ballo accennato nel bar guardando in tivù Silvana Mangano in Anna di Alberto Lattuada.