18 regali stasera su Rai1: trama, cast e storia vera del film con Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Vittoria Puccini

Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Vittoria Puccini sono protagonisti di 18 regali, film del 2020 di Francesco Amato, in onda stasera 16 marzo alle 21,25 su Rai1. Una storia drammatica ma piena di speranza che racconta il coraggio di una madre gravemente malata e il suo amore senza confini per la figlia. Nel cast anche Sara Lazzaro, Marco Messeri e Betti Pedrazzi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

18 regali, trama e cast del film stasera 16 marzo 2022 su Rai1

Al centro di 18 regali c’è la storia di Elisa (Vittoria Puccini), donna che all’età di 40 anni si è dovuta arrendere a una grave malattia. Alla sua morte ha lasciato un marito, Alessio (Edoardo Leo), e Anna, la figlioletta di appena un anno. Prima di perdere la sua battaglia, Elisa ha però un’idea per restare nel cuore della bambina durante la sua crescita. Lascia infatti al marito 18 regali, uno per ogni compleanno della piccola, in modo che lei non si dimentichi mai di sua mamma.

Al compimento della maggiore età, Anna (Benedetta Porcaroli) riceve l’ultimo dono ma, invece di presentarsi alla festa organizzatale dal padre, fugge improvvisamente. Un regalo non può infatti cambiare il destino e colmare l’immenso vuoto che ogni giorno caratterizza la sua esistenza. In preda alla tristezza, non si accorge di un’auto che arriva a grande velocità e la investe in pieno. Quando si risveglia, Anna riceve però il suo regalo più grande: sua madre è lì con lei. La giovane ha effettuato un incredibile viaggio a ritroso nel tempo, ottenendo un’unica chance per parlare con la mamma che non ha mai potuto conoscere, per confrontarsi, conoscersi e amarsi.

18 regali, la storia vera che ha ispirato il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

Il film di Francesco Amato trae ispirazione da una triste storia vera. Nel 2017, nel piccolo paese trevigiano di Spresiano, Elisa Girotto sposò il suo fidanzato Alessio Vincenzotto. Un matrimonio lampo, dovuto al cancro al seno che aveva colpito la donna ormai in uno stadio troppo avanzato. La coppia aveva una figlioletta di appena un anno, Anna, che Elisa sapeva di non poter accompagnare durante la sua crescita. «Come farò senza di te?», scrisse su Instagram pochi giorni prima di morire, nel settembre 2017, postando una foto insieme alla bambina.

Decise pertanto di lasciare un elenco di regali fra compleanni e Natale, da consegnare alla piccola man mano che sarebbe cresciuta assieme ai relativi biglietti di auguri. Giocattoli, libri e bambole, fino al regalo finale: un mappamondo con tutti i luoghi che avrebbe voluto visitare assieme a sua figlia. «Spero che la storia di mia moglie aiuti le persone a riflettere sull’importanza dell’amore», disse il marito Alessio, che ha partecipato alla realizzazione di 18 regali. «Bisogna vivere a pieno, senza mai arrendersi alle difficoltà».