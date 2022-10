il 18 ottobre è la giornata mondiale della menopausa. A istituirla è stata l’International Menopause Society (IMS), un’organizzazione benefica fondata nel 1978 (con sede nel Regno Unito e 62 Paesi membri) che riunisce i maggiori esperti mondiali con l’obiettivo di «collaborare e condividere le conoscenze su tutti gli aspetti dell’invecchiamento nelle donne», si legge sul sito. Ma soprattutto per abbattere stereotipi e tabù. La menopausa è infatti una tappa naturale della vita e come tale non deve essere causa di vergogna né di imbarazzo.

Michelle Obama: «Ci sono cose di cui le donne devono imparare a parlare per cambiare le norme sociali»

Una battaglia portata avanti anche da celebrità come Michelle Obama che nel 2020 dedicò l’ultima puntata del suo podcast proprio alla menopausa raccontando la sua esperienza personale all’amica ginecologa Sharon Malone. «Già da 30enne ho sofferto di forti sudorazioni notturne», raccontava l’ex First Lady. «E di vampate di calore: una volta mi è successo a bordo del Marine One, l’elicottero presidenziale: ero vestita per un evento e, letteralmente, è come se qualcuno mi avesse messo una fornace dentro e l’avesse accesa al massimo. Ho cominciato a sciogliermi, ho pensato: “È assurdo, non posso assolutamente farcela”». Michelle Obama ha invitato le donne per prime a rompere il tabù: «Ci sono cose di cui le donne devono imparare a parlare per cambiare le norme sociali… Se la pre-menopausa per molte comincia a partire dai 40 anni, è chiaro che dobbiamo ripensare il luogo di lavoro. È una esperienza vissuta da metà di noi, è una informazione importante che dovrebbe avere spazio nella società, e invece viviamo come se non succedesse. Il nostro potere come donne, il potere delle nostre voci, risiede anche nell’abilità di dare valore alla nostra salute e al nostro corpo». «Noi donne abbiamo molte domande sui nostri corpi, da sempre», ha ribadito l’ex First Lady. «Soprattutto quando stiamo attraversando una transizione come la pubertà, la menopausa o qualsiasi altra cosa. Ci hanno insegnato a vergognarcene. E nemmeno a cercare di capirlo o esplorarlo per la nostra crescita, figuriamoci a farlo per aiutare la prossima generazione».

Una clip dal film 50 Primavere (Aurore) del 2017.

Monica Bellucci: «La menopausa non è una malattia ma la libertà assoluta, non siamo più schiave degli ormoni»

Una battaglia condivisa anche da Gwineth Paltrow che ha parlato della sua esperienza personale in una video-confessione sul sito Goop. La menopausa «gode di una pessima reputazione, dobbiamo attuare un’operazione di rebranding», ha messo in chiaro l’attrice premio Oscar nel 1999 per Shakespeare in Love. Tra le star che hanno affrontato l’argomento c’è anche Monica Bellucci. In un’intervista al Daily Mail, la diva ha parlato apertamente del passaggio all’età non fertile. «La menopausa non è una malattia ma la libertà assoluta, perché non siamo più schiave degli ormoni». E, ancora: «Viviamo la sessualità con maggiore controllo. Non abbiamo più l’impulso ormonale che dirige, siamo noi a dirigere, e questo fa la differenza». Rirordando sempre che «Invecchiare non è un dramma, ma un’evoluzione naturale. Dobbiamo cercare di aiutare ogni donna ad attraversare i cambiamenti, soprattutto quelli legati all’età».

Naomi Watts e i vantaggi della menopausa

Essere in menopausa ha anche degli aspetti positivi. Come ha recentemente ricordato Naomi Watts su Instagram sulle note di Respect di Aretha Frankilin, significa anche non fare più i conti con il ciclo e con la sindrome premestruale, ma anche essere più sagge e consapevoli grazie all’esperienza vissuta, diventare più gentili e tolleranti con se stesse… oltre che poter andare a letto alle 21 e 30 senza vergognarsene. Anche Watts, che a giugno aveva raccontato ai suoi follower di aver sofferto di menopausa precoce, è in prima linea per sconfiggere lo stigma legato a questo periodo della vita femminile.

