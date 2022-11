Il 18 novembre 1928 usciva Steamboat Willie, il debutto pubblico di Topolino e Minni

Il 18 novembre 1928 usciva nelle sale Steamboat Willie, cortometraggio disegnato e animato da Ub Iwerks, capo animatore dell’allora nascente Walt Disney Company, e diretto dallo stesso Walt Disney, che segnò il debutto cinematografico di Topolino e Minni. A dire la verità la celebre coppia di topi era già apparsa in due precedenti cortometraggi – L’aereo impazzito e Topolino gaucho – che però non avevano suscitato l’interesse dei distributori. Così la Disney cambiò rotta creando un cartoon pensato per il suono.

Steamboat Willie, una sinfonia per immagini

Iwerks realizzò una vera e propria sinfonia per immagini, trasformando oggetti e personaggi in strumenti. Una volta terminata l’animazione, il cartone venne portato in uno studio di New York per registrare la colonna sonora. Furono ingaggiati 17 elementi della Green Brothers Novelty Band diretta da Carl Edouarde e tre professionisti degli effetti sonori. Non tutto però andò liscio. Dopo il flop della prima registrazione, Disney fu addirittura costretto a vendere la sua spider Moon per finanziarne una seconda. Soldi ben spesi visto che alla fine immagini e suoni coincisero alla perfezione. Steamboat Willie è così ricordato come il primo cartone animato con un sonoro completamente sincronizzato, anche se in realtà il primato appartiene a Dinner Time della Van Beuren Studios, uscito un mese prima, il 14 ottobre del 1928. Il cartone però non ottenne successo finendo dimenticato. Anche il soggetto di Steamboat Willie non è esattamente originale: si tratta infatti della parodia del film muto Steamboat Bill, jr interpretato da Buster Keaton e uscito nello stesso anno.

Così Topolino e il suo battello traghettarono la Disney verso il successo

Inizialmente pensato per essere l’apertura di un lungometraggio, Steamboat Willie venne proiettato per la prima volta e in sordina all’Universal’s Colony Theatre di New York. Il successo fu travolgente. Due settimane dopo, il corto venne ri-proiettato al Roxy Theatre, sempre a New York, uno dei più grandi cinema del mondo inaugurato appena un anno prima. Fu così che il topo e il suo battello resero a un tratto obsoleta l’animazione muta e traghettarono la Disney verso il successo. Divenuto un classico della Disney, il film nel 1994 si classificò al 13esimo posto nel libro The 50 Greatest Cartoons. Nell’aprile 1997 fu invece inserito ne I capolavori di Topolino e l’anno successivo entrò nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso Usa perché «culturalmente, storicamente o esteticamente significativo». Tag43 vi dà il buongiorno con la prima avventura sonora di Topolino alle prese con il suo battello.