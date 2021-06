Il 18 giugno 1942 nasceva a Liverpool Sir Paul McCartney. Tag43 vi augura il buongiorno con Live and Let Die scritta da Paul e Linda McCartney ed eseguita dai Wings, il gruppo formato nel 1971 dopo lo scioglimento dei Beatles. Live and Let Die nasce come colonna sonora del film James Bond Agente 007 – Vivi e lascia morire del 1973. Il brano venne ripreso anche dai Guns N’ Roses nel 1991 e inserito nell’album Use Your Illusion I.