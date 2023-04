Il 18 aprile 1948 si tennero le prime elezioni politiche della Repubblica

Il 18 aprile 1948 si tennero le prime elezioni politiche dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Alle urne si recò il 92 per cento degli aventi diritto – percentuale a guardarla oggi lunare – chiamati a scegliere sostanzialmente tra due blocchi: da una parte la Democrazia Cristiana del primo ministro uscente Alcide De Gasperi, dall’altra il Fronte Democratico Popolare, lista unitaria sotto il cui ombrello trovavano posto il Partito Comunista di Palmiro Togliatti e il Partito Socialista di Pietro Nenni. Tra le formazioni minori, i socialdemocratici, i liberali, i monarchici e i missini di Giorgio Almirante.

Il voto italiano e l’inizio della Guerra Fredda

Quella del 18 aprile 1948 è una data storica anche per un altro motivo. L’Italia aveva gli occhi del mondo addosso. Il risultato delle urne infatti avrebbe deciso lo schieramento internazionale del nostro Paese, tra Usa e Unione Sovietica. Il biennio 1947-48 infatti aveva segnato l’inizio della Guerra fredda tra Washington e Mosca. Pochi mesi prima del voto, il 22 febbraio 1948, Stalin esaltato dal golpe comunista a Praga, estese l’influenza russa sull’Europa dell’Est mentre il Presidente Usa Harry Truman, che De Gasperi aveva incontrato un anno prima, lanciava il Piano Marshall: 14 miliardi di dollari destinati alla ricostruzione dell’Europa occidentale. Berlino, divisa in due settori, fu il teatro della prima crisi tra i due blocchi: il 24 giugno di quell’anno Mosca impose il blocco del trasporto merci con la Germania Ovest, aggirato con un ponte aereo organizzato dagli Usa.

La vittoria schiacciante della Dc con il 48,5 per cento

In Italia la campagna elettorale fu infuocata. Tra piazze gremite e cartelloni che rivestivano ogni centimetro disponibile. Celebre resta lo slogan di Giovannino Guareschi: «Nel segreto dell’urna Dio ti vede, Stalin no», pensato per convincere i cattolici a votare Dc. Il timore di una possibile vittoria della sinistra spinse Pio XII a intervenire creando i Comitati Civici guidati da Luigi Gedda. Uno sforzo che alla fine premiò. Il risultato infatti fu schiacciante. Lo Scudo Crociato ottenne il 48,5 per cento, conquistando 305 seggi a Montecitorio. Il Fronte Democratico si fermò al 31 per cento con 183 seggi. Sulla sconfitta pesò la scissione socialdemocratica consumatasi un anno prima e guidata da Giuseppe Saragat. La Dc, forte della propaganda sul Piano Marshall, invece raddoppiò i propri voti rispetto al 1946 quando si era votato per l’Assemblea Costituente. De Gasperi, pur avendo i numeri per governare da solo, aprì ai socialdemocratici, ai liberali e ai repubblicani. Dopo l’elezione di Luigi Einaudi al Quirinale (il primo Presidente della Repubblica), il governo De Gasperi V si insediò con pieni poteri. Seguirono mesi molto turbolenti che culminarono il 14 luglio nell’attentato contro il segretario del Pci Togliatti, colpito da tre colpi di pistola mentre usciva da Montecitorio, sparati da Antonio Pallante, studente di Giurisprudenza fortemente anticomunista. Il Paese sembrò precipitare sull’orlo di una guerra civile. Leggenda vuole che solo la vittoria di Gino Bartali al Tour de France, riuscì a ristabilire un po’ di calma. Ma di leggenda, appunto, si tratta.

