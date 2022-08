Il 18 agosto 1952 nasceva Patrick Swayze

Spegnerebbe oggi 70 candeline Patrick Swayze, nato il 18 agosto 1952 a Houston. Purtroppo, com’è noto, l’attore statunitense ci ha invece lasciati nel 2009, a causa di un tumore al pancreas. Figlio di un coreografo e della proprietaria di una scuola di ballo, è proprio grazie a un film che parla di danze (proibite) che diventò una delle più grandi stelle di Hollywood negli Anni Ottanta.

L’amore per il ballo e il sogno di sfondare come attore

Fin da piccolo, visto il lavoro dei genitori, Patrick Swayze si era appassionato al ballo, dedicandosi anche alla ginnastica. A 20 anni si era si era trasferito a New York, dove aveva completato la sua formazione studiando presso le scuole di balletto Joffrey Ballet e Harkness Ballet. Nel 1973 era entrato a far parte del copro di ballo della Disney, per poi lavorare in varie produzioni di Broadway. Nel 1979 approdò a Los Angeles, con il sogno di sfondare a Hollywood: debuttò al cinema praticamente subito, nel film Skatetown, U.S.A. Ma per il grande successo dovette aspettare qualche anno.

Patrick Swayze, il successo a Hollywood

Nel 1983 ottenne una grande opportunità quando fu chiamato a recitare da Francis Ford Coppola ne I ragazzi della 56esima strada. Poi nel 1987 il ruolo che gli cambiò la vita, decisamente affine alla sua passione per la danza: quello dell’istruttore di ballo Johnny Castle nel film Dirty Dancing, al fianco di Jennifer Grey. La pellicola ottenne uno strepitoso successo internazionale, consacrandolo come una star di Hollywood. Nel 1989 la parte da protagonista ne Il duro del Road House, seguita da quella di Sam Wheat in Ghost, con Demi Moore e Whoopi Goldberg. Anche questo film si rivelò un enorme successo, che gli valse la seconda candidatura al Golden Globe. Nel 1991 l’action-thriller Point Break: nel celebre film è Bodhi, surfista che si guadagna da vivere rapinando banche, finché non incontra un poliziotto infiltrato, interpretato da Keanu Reeves. All’apice della popolarità, nel 1991 fu eletto uomo più sexy del mondo dalla rivista People.

La malattia e la morte a soli 57 anni

Negli anni successivi, Patrick Swayze vide un calo della popolarità, dovuto a scelte controcorrente. Notevole comunque l’interpretazione della drag queen Vida Boheme nel film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, dove recitò al fianco di Wesley Snipes e John Leguizamo, anche en travesti. Nel 1997, nel giorno del suo 45esimo compleanno, ricevette una stella nella Hollywood Walk of Fame. Poi nel 2008 la diagnosi di cancro al pancreas, a cui si arrese il 14 settembre 2009, all’età di 57 anni.

Tag43 vi dà il buongiorno con la scena finale di Dirty Dancing.