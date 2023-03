Il 17 marzo 1980 moriva Bice Valori

Il 17 marzo 1980 si spegneva a soli 53 anni Bice Valori. Grande attrice e comica, e compagna di palcoscenico e di vita di Paolo Panelli, nella sua carriera spaziò dalla radio al doppiaggio fino al cinema e alla tv che le diede grande popolarità. Indimenticabile nei panni della Signora Cecconi, della centralinista Rai, come in quelli dell’intransigente direttrice del collegio di Gian Burrasca. Ultima figlia di Aldo, scrittore e giornalista, e di Etre Rontini, figlia di un anarchico e sorella di Nella, a suo tempo fidanzata di Umberto Saba, Bice Valori nacque a Roma nel 1927. Dopo la maturità, si iscrisse alla facoltà di Lettere de La Sapienza, con scarsi risultati. Dopo aver vinto le resistenze della famiglia, si diplomò all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico dove conobbe il futuro compagno di vita e lavoro, Paolo Panelli, sposato nel 1952. Dalla loro unione nel 1957 nacque Alessandra, attrice a sua volta, docente di recitazione al Centro sperimentale di cinematografia.

Gli inizi in radio e la collaborazione con Garinei e Giovannini

Bice Valori, dotata di straordinaria verve comica, cominciò la sua carriera in radio: tra il 1949 e il 1951 fece parte del cast della celebre rivista La Bisarca di Garinei e Giovannini, quindi fu reclutata nella Compagnia del teatro comico musicale di Radio Roma. Nel teatro di prosa lavorò, in modo saltuario, con registi come Orazio Costa sotto la cui direzione interpretò con Panelli il Don Giovanni di Molière e La dodicesima notte di Shakespeare. Nel 1950-51 la coppia Valori-Panelli lasciò Costa per lavorare con Buazzelli e Manfredi. Nel 1952 apparvero in tre atti unici (Amicizia, I morti non fanno paura, Il successo del giorno) di Eduardo De Filippo, diretti da quest’ultimo. In Sei storie da ridere del 1956 fu accanto a Monica Vitti e Alberto Bonucci, due anni dopo prese parte I Ragazzi della signora Gibbons con la regia di Luchino Visconti e nel 1967 a La bottega del caffè, regia di Giuseppe Patroni Griffi, sempre con Panelli e con Mariano Rigillo. Sempre in quegli stessi anni, l’attrice cominciò a lavorare con maggiore continuità nel teatro di rivista: da Controcorrente con l’amico Walter Chiari, Domenico Modugno, Panelli e Gino Bramieri a Senza rete, trasmessa poi dalla Rai, con Panelli, Monica Vitti e Francesco Mulè, fino a Oh quante belle figlie madama Doré sempre con Chiari. Valori espresse il suo talento poliedrico anche nelle commedie musicali di Garinei e Giovannini come Rugantino con Nino Manfredi e Aldo Fabrizi, Aggiungi un posto a tavola (1975) e Accendiamo la lampada (1979) insieme con Panelli. Sempre con il marito partecipò a Mai di sabato signora Lisistrata con Bramieri e Milva nel 1971 e in Niente sesso siamo inglesi di Antony Marriot, con Johnny Dorelli e Alida Chelli.

Il successo in televisione

La grande popolarità arrivò con la televisione, tra réclame del Carosello e ospitate nei varietà. Tra il 1964 e il 1965 prese parte allo sceneggiato Rai Il giornalino di Gian Burrasca diretto da Lina Wertmüller, dove interpretava la tirannica direttrice del collegio in cui veniva spedito il protagonista affidato a Rita Pavone. Dovendo impersonare una donna dalla bassissima statura, Valori fu costretta a recitare sempre in ginocchio. Nel 1970 invece in coppia col marito (anche regista) fu protagonista della miniserie Giovanni ed Elviruccia sceneggiata da Suso Cecchi d’Amico con la musica di Ennio Morricone. In tv fu anche animatrice e mattatrice. Nel 1961 Antonello Falqui la scelse per il varietà Eva ed io e poi per La biblioteca di Studio Uno. Nell’edizione 1966 del programma, presentato da Lelio Luttazzi, inventò la signora Cecconi, altro suo personaggio cult. In Doppia coppia, nel 1969-70 diede invece vita alla centralinista della Rai, pettegola e senza peli sulla lingua. In Speciale per noi nel 1971, affiancò invece Ave Ninchi. Dopo un’assenza di qualche anno per impegni teatrali, si ripresentò in tv in Ma che sera nel 1978 condotto da Raffaella Carrà, in cui Bice Valori e Paolo Panelli davano vita a TeleFamily, parodia di programmi di vendita.

Al cinema tra musicarelli e camei

Al cinema la si ricorda per alcuni musicarelli come Rita la zanzara di Wertmüller, Lisa dagli occhi blu di Bruno Corbucci e Il suo nome è Donna Rosa di Ettore Maria Fizzarotti, ma anche ne La bisbetica domata di Franco Zeffirelli con Liz Taylor e Richard Burton, e nel cameo ne Il medico della mutua di Luigi Zampa, nel ruolo della vedova di un vecchio medico, circuita da Alberto Sordi a caccia di mutuati. Tag43 la ricorda dandovi il buongiorno con la mitica centralinista della Rai