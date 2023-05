Il 17 maggio 1965 nasceva Corrado Guzzanti

Oggi 17 maggio è il compleanno di Corrado Guzzanti, considerato uno dei maggiori esponenti della comicità contemporanea in Italia. Nato nel 1965 e “Fratello d’arte” di Sabina e Caterina, spegne 58 candeline. Divenuto famoso nel 1992 come comico di punta di Avanzi, da allora ha partecipato a molte trasmissioni di Serena Dandini, come Tunnel, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano, ottenendo poi enorme successo anche con il suo primo progetto televisivo personale, Il caso Scafroglia, grazie alle irresistibili imitazioni e ai surreali personaggi a cui ha dato vita.

Gli esordi e l’avvio del sodalizio con Serena Dandini

Influenzato sia dalla comicità internazionale dei Monty Python e del Saturday Night Live, così come dai grandi della nostra risata, Corrado Guzzanti (figlio del giornalista e politico Paolo) esordisce come autore nel 1987, scrivendo lo spettacolo Il tempo restringe per un provino della sorella maggiore Sabina. Abbandonati gli studi universitari in Filosofia, collabora poi alla redazione dei testi de L’araba fenice di Antonio Ricci, dove fa le prime apparizioni televisive. Il debutto con un ruolo da protagonista in tv arriva poi in Scusate l’interruzione (1990), programma condotto da Serena Dandini, dove porta in scena il suo primo personaggio, il regista di film horror Rokko Smithersons, così come l’imitazione di Vittorio Sgarbi.

Da Avanzi al Pippo Chennedy Show, fino a L’ottavo nano

Il successo arriva con Avanzi, in onda a partire dal 1991, sempre con Dandini al timone: nel programma Guzzanti ripropone il personaggio immaginario di Rokko Smitherson e anche la caricatura di Sgarbi. Nella seconda edizione ecco altre macchiette (tipo il liceale Lorenzo) e parodie, come quelle di Giovanni Minoli ed Enrico Mentana. Dopo Maddecheaò! Come secernere agli esami e Tunnel, Guzzanti (che nel frattempo ha avviato la carriera teatrale) nel 1997 affianca Dandini nella conduzione del Pippo Chennedy Show, dove trova ampio spazio la sorella Sabina. Corrado ripropone le caricature di Gianfranco Funari e Walter Veltroni, lanciando nuove parodie (come quella di Fausto Bertinotti) e personaggi, su tutti il santone Quelo.

Nel 2001 torna in tv con le sorelle (anche Caterina) e Neri Marcoré partecipando a L’ottavo nano, trasmissione satirica condotta ancora da Dandini. Imita il giornalista Gabriele La Porta e il politico Francesco Rutelli, ma soprattutto porta in scena Vulvia, presentatrice dell’immaginario canale Rieducational Channel: è qui che nasce il tormentone “’mbuti”. Durante il programma imita anche il concittadino Antonello Venditti che poi lo vuole al suo fianco nella festa scudetto della Roma al Circo Massimo, dove i due eseguono insieme Grande Raccordo Anulare.

Il successo de Il caso Scafroglia, primo progetto televisivo personale

Nel 2002 Guzzanti realizza il primo progetto televisivo personale: Il caso Scafroglia, trasmissione pseudo-giornalistica sulle indagini relative alla scomparsa di (appunto) Mario Scafroglia. All’interno del programma, Guzzanti analizza a modo suo la situazione politica italiana, caratterizzata dalla presenza di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, proponendo figure come il Mafioso e il Massone, così come del gerarca Barbagli, leader di un manipolo di uomini partiti alla conquista del Pianeta rosso nella striscia Fascisti su Marte (che nel 2006 diventerà un film). All’interno del programma trovano spazio diverse imitazioni, tra cui quella dell’allora ministro delle Finanze Giulio Tremonti. Il caso Scafroglia rimane l’ultimo grande successo di Guzzanti, che da allora è tornato sporadicamente in tv, con il programma Aniene e la serie Dov’è Mario?. Nel 2022, dopo 14 anni, ha interpretato di nuovo Mariano Giusti nella quarta stagione di Boris, partecipando inoltre alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori in cui, nonostante il suo campionario di macchiette e imitazioni, si è classificando terzo.

Tag43 vi dà il buongiorno con l’imitazione di Giulio Tremonti e la gag del cetriolo globale a Parla con me, trasmissione condotta da Serena Dandini su RaiTre nel 2005.