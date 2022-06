Il 17 giugno 1882 nasceva Igor Stravinskij

Il 17 giugno 1882, 140 anni fa, nasceva a Lomosonov, vicino a San Pietroburgo, Igor Stravinskij, uno dei più celebri compositori e direttori d’orchestra del XX secolo. La sua popolarità si deve soprattutto ai tre balletti composti durante il suo primo periodo e creati in collaborazione con i Balletti russi: L’uccello di fuoco (1910), Petruška (1911) e La sagra della primavera (1913).

La fama internazionale grazie a L’uccello di fuoco

Nonostante fosse figlio d’arte – il padre Fëdor, severissimo, era un celebre basso del Teatro Mariinskij, – Igor si dedicò alla musica solo a partire dai nove anni quando cominciò a suonare il piano. Dopo il liceo si iscrisse a Giurisprudenza laureandosi nel 1905. In quegli anni conobbe il figlio del compositore Nikolaj Rimskij-Korsakov che accettò di dargli lezioni private. Tra le sue prime opere la Sinfonia in Mi bemolle (1907) e la suite di canzoni Le faune et la bergère iniziata a comporre durante il viaggio di nozze a Imatra, in Finlandia, e dedicata alla moglie, la cugina Katerina Nossenko. I lavori di Stravinskji attirarono l’attenzione di Sergej Djagilev che gli commissionò l’orchestrazione di due brani di Chopin per il suo balletto Les Sylphides, ma subito dopo gli chiese la composizione di un balletto originale, L’uccello di fuoco, tratto da una fiaba russa. La prima si tenne a Parigi e il successo fu enorme. In questa occasione conobbe Claude Debussy al quale lo legò una profonda amicizia. Il successo mondiale arrivò però con La sagra della primavera. Nel 1914 Stravinskij fece l’ultimo viaggio in Russia, dopo di che, a causa dello scoppio della guerra e successiva Rivoluzione d’ottobre, fu costretto a stabilirsi in Svizzera, lasciando tutti i suoi beni in patria, e ad affrontare notevoli difficoltà economiche.

La collaborazione con Picasso per la Pulcinella

Animato da una grande curiosità per l’arte e la letteratura, Stravinskji fu sempre aperto a collaborazioni e contaminazioni. Quando Djagilev gli propose di realizzare un nuovo balletto su musiche di Pergolesi, per realizzarlo Stravinskij lavorò con Pablo Picasso per l’allestimento delle scene e per i costumi. La nuova opera, Pulcinella, terminata nel 1920, segnò l’inizio del suo periodo neoclassico. Tra il 1926 e il 1927 compose invece Oedipus Rex, collaborando per il testo con Jean Cocteau.

L’arrivo negli Stati Uniti e la morte a New York

Nonostante le voci su numerose avventure e conquiste, tra cui si narra Coco Chanel, Stravinskij rimase insieme alla moglie fino alla sua morte per tubercolosi nel 1939. Il legame sentimentale più significativo fu però quello con la seconda moglie Vera de Bosset già sua amante, che sposò a New York nel 1940 dopo essere arrivato l’anno prima negli Stati Uniti per tenere un corso di poetica musicale ad Harvard. Sorpreso dalla guerra si stabilì prima a Los Angeles e poi ad Hollywood e divenne cittadino naturalizzato nel 1945, vivendovi fino alla sua morte nel 1971. Dopo aver viaggiato moltissimo in tutta Europa, nel 1962 accettò un invito a ritornare in patria per una serie di sei concerti a Mosca e Leningrado. Continuò a scrivere musica fin quasi alla fine della sua vita. La sua ultima opera importante sono i Requiem Canticles del 1966. Dal 1967 in poi la sua salute peggiorò. Nel 1969 si ammalò di una grave forma di bronchite. Nel 1970, invitato in Italia, annunciò di voler tornare in Europa lasciando la California, facendo prima tappa a New York in attesa di trasferirsi a Parigi. Un edema polmonare lo costrinse però a rimanere nella Grande mela nel suo appartamento sulla Fifth Avenue dove si spense a 88 anni nella notte fra il 6 e il 7 aprile 1971. Per sua espressa richiesta, venne seppellito a Venezia, nel settore ortodosso del cimitero dell’isola di San Michele vicino al suo storico collaboratore Djagilev. Gli sono stati dedicati una stella della Hollywood Walk of Fame e un asteroide scoperto nel 1989, il 4382 Stravinsky. Tag43 vi dà il buongiorno con le prove dello Scherzino dal balletto Pulcinella eseguito dalla Toronto Symphony nel 1967.