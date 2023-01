Il 17 gennaio 1956 nasceva Paul Young

Il 17 gennaio 1956 nasceva a Luton, nel Regno Unito, Paul Young le cui canzoni, soprattutto ballate sentimentali e ballabili, sono state per molti la colonna sonora degli Anni 80. Finita la scuola, cominciò a lavorare alla Vauxhall Motors suonando nel tempo libero basso e chitarra in varie band, tra cui i Kat Kool & The Kool Kats. Negli Anni 70 entrò nel gruppo Streetband, con cui nel 1978 arrivò al successo nelle classifiche britanniche con Toast. L’anno successivo la formazione si sciolse e Young formò i Q-Tips, di cui si ricorda solo il singolo Letter Song.

La carriera solista e il successo con Wherever I Lay My Hat (That’s My Home)

Nel 1982, con lo scioglimento della band, Young cominciò la carriera solista sotto la CBS. Dopo alcuni tentativi di scarso successo, i singoli Iron Out the Rough Spots e un remake di Love of the Common People, riuscì a scalare la vetta delle classifiche del Regno Unito con Wherever I Lay My Hat (That’s My Home), cover del classico di Marvin Gaye. Seguirono Come Back and Stay e la ristampa di Love of the Common People. L’album di debutto, No Parlez, del 1983 conquistò invece il disco di platino in diversi Paesi.

Da Sanremo al Live Aid

Nel febbraio del 1984 partecipò come ospite al Festival di Sanremo cantando proprio Love of the Common People. Nello stesso anno prese parte al progetto Band Aid creato da Bob Geldof e Midge Ure nel 1984 cantando la prima strofa del singolo Do they know it’s Christmas?. Impegno che lo porterà nel 1985 a partecipare al grande concerto Live Aid di Wembley.

La collaborazione e l’amicizia con Zucchero

Il successo, in patria e all’estero, venne confermato dal secondo album The Secret of Association (1985) sulla spinta del singolo Every Time You Go Away, cover di Daryl Hall. Nel 1987 Paul Young mentre registrava a Milano il suo terzo album Between Two Fires, conobbe Zucchero diventandone amico. E proprio con il bluesman reggiano nel 1991 incise versione inglese di Senza una donna (Without a Woman). Canzone con cui Tag43 vi dà il buongiorno.