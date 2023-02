Il 17 febbraio 1963 nasceva Michael Jordan

Oggi 17 febbraio compie 60 anni quello che per molti è il più grande giocatore ad aver mai calcato il parquet: Michael Jordan, leggenda dei Chicago Bulls e, più in generale, del basket a stelle e strisce. Sei i titoli NBA vinti, 32.292 i punti segnati in regular season (in poco più di 14 stagioni), due gli ori olimpici messi al collo: un campione assoluto, talmente grande da essere diventato un brand. Ripercorriamo la carriera di “His Airness” Michael Jordan.

Dallo storico draft del 1984 al primo three-peat

Michael Jeffrey Jordan nasce a Brooklyn, dunque a New York, ma cresce a Wilmington, Carolina del Nord. Guardia tiratrice, nel 1982 guida i “Tar Heels” della University of North Carolina at Chapel Hill al titolo NCAA: alla finale contro Georgetown di Patrick Ewing, giocata al Superdome di New Orleans, assistono 61.612 spettatori dal vivo e ben 17 milioni davanti alla tv. Al Draft NBA 1984, considerato il più ricco di talento nella storia della lega, Jordan viene scelto per terzo dai Chicago Bulls, dietro a Hakeem Olajuwon e Sam Bowie, che avrà una carriera deludente. Eccezionale invece quella di MJ, che fin dai primi passi sul parquet entusiasma con le sue giocate gli appassionati e non solo quelli dei Bulls, fino a quel momento franchigia di secondo piano. Il 20 aprile 1986, contro i Boston Celtics segna 63 punti, miglior prestazione di sempre in una gara di play-off. «Penso sia Dio travestito da Michael Jordan», dirà Larry Bird. Il numero 23 dei Bulls chiude poi la stagione successiva con una media di oltre 37 punti a partita. La svolta, almeno per l’anello, arriva nel 1989, quando Phil Jackson viene scelto come coach. Michael Jordan e lo “scudiero” Scottie Pippen inaugurano la dinastia Bulls nel 1991, vincendo poi il titolo per tre anni di fila. È il primo three-peat, a cui ne seguirà un altro.

Il ritiro, la breve carriera nel baseball e il ritorno di MJ

In mezzo, il primo ritiro di Jordan, che a ottobre 1993 comunicò la decisione di lasciare la pallacanestro, presa a seguito della morte del padre, ucciso da due malviventi. MJ tenta la carriera nel baseball, sognata fin da ragazzo, ma non va oltre qualche apparizione nelle leghe minori. A inizio 1995 le prime voci, poi la conferma: Michael Jordan torna a vestire la casacca dei Bulls. Giusto il tempo di un po’ di rodaggio ed ecco altri tre titoli: 1996, 1997, 1998. Ritiratosi una seconda volta, Jordan torna poi in campo con i Washington Wizards, di cui nel frattempo è diventato proprietario: ecco l’unica “macchia” della carriera, prima dell’addio definitivo nel 2003. Nominato tre anni dopo general manager degli Charlotte Bobcats (poi diventati Hornets), squadra della sua Carolina del Nord, oggi ne è il principale azionista nonché presidente.

Detto dei titoli, dei punti e degli ori olimpici – dopo Los Angeles 1984 fu la stella del Dream Team di Barcellona 1992 – Jordan nel corso della carriera è stato 6 volte MVP delle finali e 5 della regular season. Per dieci volte è stato miglior marcatore e ha preso parte a 14 NBA All-Star Game: memorabile la gara delle schiacciate vinta contro Dominique Wilkins nel 1988, anno in cui è stato scelto anche come Defensive Player of the Year.

Space Jam e The Last Dance: protagonista sul grande e piccolo schermo

Michael Jordan è stato una stella del basket reale, ma anche cinematografico. Nel 1996, la Warner Bros gli affidò il ruolo di protagonista in Space Jam, pellicola ricca di effetti speciali in cui viene arruolato dai personaggi Looney Tunes per vincere una partita di basket contro i malvagi Nerdluks, una banda di alieni che hanno rubato il talento a cinque star dell’NBA. Nel 2020 Netflix ha poi prodotto il documentario The Last Dance, dedicato alla saga dei Chicago Bulls di Jordan.

Tag43 vi dà il buongiorno con lo Slam Dunk Contest dell’All-Star Game 1988, vinto da Michael Jordan con una schiacciata dalla linea del tiro libero.