Il 17 aprile 2022 moriva Catherine Spaak

Un anno fa ci lasciava Catherine Spaak, morta il 17 aprile 2022 dopo una lunga malattia. Nata in Francia il 3 aprile 1945 da una famiglia belga, in Italia aveva trovato enorme successo, diventando protagonista di una lunga e fortunata carriera tra cinema, tv, teatro e musica. Figlia di un’attrice e di uno sceneggiatore, dopo una piccola parte a soli 14 anni nel film Il buco di Jacques Becker, esordì in Italia nel 1960 con Dolci inganni di Alberto Lattuada, che condizionò i suoi ruoli successivi, incentrati sullo stereotipo dell’adolescente spregiudicata. Nel 1962 eccola protagonista de La voglia matta, di Luciano Salce, e di Diciottenni al sole, di Camillo Mastrocinque.

Nel 1962 recitò ne Il sorpasso, al fianco di Gassman e Trintignant

Sempre nel 1962 recitò ne Il sorpasso, diretta da Dino Risi. In questo film cult, in cui il mattatore Vittorio Gassman interpretava un vitellone e Jean-Louis Trintignant un timido studente universitario, la giovane Catherine Spaak recitò nella parte di Lily, ossia la figlia di Bruno Cortona (Gassman). Nel 1963 fu poi la star de La noia, per la regia di Damiano Damiani, che le valse la Targa d’oro ai David di Donatello.

Non solo attrice: il successo come cantante

Nel frattempo aveva debuttato anche nel mondo della musica, messa sotto contratto dalla Ricordi, con cui incise diversi 45 giri tra cui L’esercito del surf. Conquistate le classifiche italiane, Catherine Spaak proseguì la carriera di attrice, diventando una presenza ricorrente nella commedia all’italiana. A un certo puntò tentò la scalata a Hollywood, fermandosi però a due ruoli nei film – di scarso successo – Intrighi al Grand Hotel e Se è martedì deve essere il Belgio.

Dal teatro alla lunga esperienza come conduttrice televisiva

Dalla fine degli Anni 60 iniziò a cimentarsi a teatro. Nel 1968 interpretò (doppiata nelle parti cantate) La vedova allegra, musical televisivo tratto dall’omonima operetta: suo partner maschile era Johnny Dorelli, con si sposò poi nel 1972 dopo il divorzio dal primo marito Fabrizio Capucci, conosciuto sul set de La voglia matta. Avrebbe poi avuto altri due mariti. Sul finire degli Anni 70 diradò le apparizioni sul grande schermo a favore di quelle televisive. Sempre come attrice, ma anche come conduttrice: dal 1985 al 1988 fu al timone di Forum, programma che si rivelò un grande successo. Successivamente, per 15 edizioni fu la padrona di casa di Harem, storico programma di Rai 3 condotto fino al 2002. Tra le apparizioni più recenti le partecipazioni a Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi. Colpita a marzo del 2020 da un’emorragia cerebrale, è morta poi due anni dopo a seguito del peggioramento delle condizioni di salute.

Tag43 vi dà il buongiorno con una scena de Il sorpasso.