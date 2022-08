Il 17 agosto 1908 veniva proiettato il primo cartone animato della storia

Un clown e un gentleman, che si trovano a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, come una bottiglia di vino che si tramuta in un fiore, i quali li catapultano ogni volta in una diversa dimensione. È questa la scarna trama, quasi un flusso di coscienza, del primo cartone animato della storia: Fantasmagorie, proiettato a Parigi per la prima volta il 17 agosto 1908.

Fantasmagorie, frutto dell’ingegno di Émile Cohl

Fantasmagorie, uno dei primissimi esempi di animazione tradizionale, viene considerato dagli storici del cinema come il primo cartone animato della storia. Fu prodotto da Émile Cohl: artista lavorava per la società cinematografica Gaumont, in seguito decise di creare per proprio conto delle animazioni, diventando uno dei pionieri del cinema d’animazione e degli effetti speciali. Realizzò più di 250 animazioni usando disegni fatti a mano, cartoni ritagliati e pupazzi. Tra esse appunto anche Fantasmagorie, che fu ultimato in tre mesi. Il cortometraggio, che ha come protagonista lo sfortunato Fantoche (“Fantoccio”), fu creato disegnando ogni singolo frame su carta, successivamente ripreso in negativo affinché desse la sensazione di un disegno tracciato alla lavagna. 700 in tutto i disegni, realizzati ad inchiostro nero su carta bianca, ognuno dei quali viene mostrato due volte in Fantasmagorie, per una durata totale di circa due minuti. A un certo punto, nel cartone animato c’è anche una parte girata dal vivo, in cui entrano in scena le mani dell’animatore.

Fantasmagorie, perché fu intitolato così

Il titolo del primo cartone animato della storia è un riferimento alla fantasmagoria, una forma di teatro in voga nell’Ottocento, che usava una versione modificata della lanterna magica per proiettare immagini (spesso spaventose) che si muovevano sulle pareti. Émile Cohl, si ispirò probabilmente a Humorous Phases of Funny Faces, cortometraggio in stop-motion realizzato dei prima da James Stuart Blackton.

