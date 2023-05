Montefalcione, 16enne morta folgorata: stava usando il cellulare nella vasca da bagno

Si chiamava Maria Antonietta Cutillo la 16enne morta folgorata mentre era impegnata in un rilassante bagno all’interno della vasca da bagno della sua abitazione. Per la giovane non c’è stato nulla da fare.

16enne morta folgorata nella vasca da bagno

C’è grande sconcerto fra gli abitanti di Montefalcione, cittadina in provincia di Avellino dove si è consumato il dramma. A ritrovare il cadavere della giovane sono stati i genitori, che hanno immediatamente avviato la macchina dei soccorsi con la speranza, delusa, di poter salvare la vita della figlia. L’intervento dei sanitari del 118 sul posto è stato immediato, ma non è servito a nulla: una volta giunti sul posto, i paramedici si sono ritrovati costretti a dichiarare morta la ragazza.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, la causa della morte sarebbe da riferirsi allo smartphone dell’adolescente che, mentre lei si trovava distesa in vasca coperta dall’acqua, era collegato al caricatore e dunque alla vicina presa di corrente. Fatale un momento di distrazione: alla ragazza sarebbe scivolato il telefono di mano, innescando così involontariamente la scarica che l’avrebbe uccisa.

Ad ogni modo, le indagini sono ancora in corso. La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta per comprendere meglio cosa possa essere accaduto e, nel frattempo, le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo dell’adolescente. La sua salma si trova attualmente presso il vicino obitorio di San Giuseppe Moscati, dove verrà presto analizzata.

Soltanto poche ore prima un dramma simile a Macerata

Poco prima, sempre nel pomeriggio di martedì 3 maggio un’altra giovane donna ha trovato la morte all’interno di una vasca da bagno. Non sembra essersi trattato di un incidente simile, comunque sia. Pare infatti che le cause del decesso di Samantha Marchegiano, rinvenuta senza vita dalle coinquiline, siano ancora misteriose e oggetto di studio da parte degli inquirenti.