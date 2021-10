16 ottobre 1943, rastrellamento del ghetto di Roma: le cose da sapere

Sono passati 78 anni dal rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, compiuto il 16 ottobre 1943 dalle truppe naziste della Gestapo, in collaborazione con esponenti del regime fascista. In questa data, nel silenzio assordante del Vaticano, 1.259 persone furono costrette a lasciare le proprie case, per poi essere deportate quasi tutte nel campo di sterminio di Auschwitz. Tornarono in 16: una ferita ancora aperta nel cuore della Capitale che è bene rimanga tale, affinché grazie alla memoria non si verifichino più orrori del genere.

Il rastrellamento durante lo Shabbat

Il rastrellamento cominciò alle 5.30 del 16 ottobre, durante lo Shabbat, la festa del riposo che è celebrata ogni sabato dagli ebrei. I nazisti (365 poliziotti, coordinati da 14 ufficiali e sottoufficiali) volevano sorprendere il maggior numero di persone e agirono prima del sorgere del sole, principalmente in via del Portico d’Ottavia e nelle strade adiacenti, ma anche in altre zone di Roma. 207 bambini, 363 uomini e 689 donne: 1.259 persone, in molti casi ancora in pigiama, furono costrette a lasciare le proprie case. Caricate su camion militari coperti da teloni, furono trasportate al Collegio militare di Palazzo Salviati, dove rimasero, separate per genere, circa 30 ore.

In 820 subito nelle camere a gas

Dopo il rilascio di un certo numero di componenti di famiglie di sangue misto (mischlinge) o stranieri, le restanti 1.023 persone rastrellate furono deportate direttamente ad Auschwitz. Il convoglio carico di ebrei romani, costituito da 18 carri merci, partì dalla stazione ferroviaria Tiburtina alle 14 di lunedì 18 ottobre e arrivò a destinazione alle 23 di quattro giorni dopo. Nel viaggio persero la vita in due. Arrivati sui purtroppo celebri binari del campo di sterminio, i deportati furono divisi in due file: da una parte 820 persone, valutate fisicamente non abili al lavoro, e dall’altra 154 uomini e 47 donne, giudicati idonei. I primi finirono direttamente nelle camere a gas, mentre i componenti dell’altro gruppo rimasero ad Auschwitz o furono smistati in altri lager. Dei primi superstiti, alla fine si salvarono solo in 16. L’ultimo sopravvissuto del rastrellamento, Lello Di Segni (internato a Dachau), è scomparso il 26 ottobre 2018. Anche quest’anno la Comunità Ebraica di Roma e la Comunità di Sant’Egidio promuovono una fiaccolata in memoria della deportazione, evento finito al centro di recenti polemiche.