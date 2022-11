Il 16 novembre 2001 usciva il film Harry Potter e la pietra filosofale

Il 16 novembre 2001 usciva nelle sale Harry Potter e la pietra filosofale primo capitolo di una saga che si è trasformata in una leggenda letteral-cinematografica. Lo confermano i numeri: i sette romanzi dedicati al maghetto creato da J.K. Rowling hanno venduto circa 500 milioni di copie nel mondo, i relativi film – distribuiti in 166 Paesi e tradotti in 25 lingue – hanno incassato 5,4 miliardi di dollari, 160 milioni di euro solo in Italia con 26 milioni di presenze. Ancora nel 2020 J.K Rowling era quinta nella classifica delle 100 star più pagate al mondo di Forbes con un incasso di 60 milioni di dollari che le derivano dall’universo fantastico da lei creato (libri, film, spettacoli, parchi a tema e molto altro). Il libro Harry Potter and the Philosopher’s Stone venne pubblicato nel 1997. Tradotto in 77 lingue tra cui il latino e il greco antico resta una delle più popolari opere letterarie del XX secolo con una vendita globale di 120 milioni di copie. Nel 2001 la trasposizione cinematografica con la regia di Chris Columbus incassò più di 974 milioni di dollari, inserendosi così al 47esimo posto nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema.

La trasposizione cinematografica con Radcliffe, Grint e Watson

Per impersonare i protagonisti furono scelti Daniel Radcliffe per la parte di Harry, Rupert Grint per Ron ed Emma Watson per Hermione: i tre inseparabili della scuola di Hogwarts. Nel cast anche stelle come Richard Harris nel ruolo di Albus Silente, Alan Rickman in quello di Severus Piton, Maggie Smith nei panni di Minerva McGranitt e Julie Walters in quelli di Molly Weasley. Indimenticabile Hagrid interpretato da Robbie Coltrane scomparso lo scorso 14 ottobre. Gran parte delle riprese ebbero luogo nell’ex stabilimento Rolls Royce a Nord Ovest di Londra, negli studi Leavesden, già utilizzati per Golden Eye di 007. L’inizio del plot è arcinoto: Harry Potter è un ragazzo che scopre di essere un mago dopo aver vissuto per 10 anni con i Dursley. I suoi genitori sono stati uccisi da Lord Voldemort quando lui aveva solo un anno: Harry sopravvisse grazie al sacrificio della madre riportando solo una cicatrice a forma di saetta sulla fronte. Ron Weasley è il suo migliore amico mentre Hermione Granger è una giovane strega nata da genitori babbani, intelligentissima e brillante. Il resto ormai è storia.

Tag43 vi dà il buongiorno con la scena della cerimonia dello Smistamento che si tiene il primo giorno di scuola a Hogwarts e ha lo scopo di assegnare gli studenti alle quattro Case che portano i nomi dei rispettivi fondatori: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.