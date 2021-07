Il 16 luglio 1951 veniva pubblicato The Catcher in the Rye (Il giovane Holden) di J. D. Salinger. Il romanzo ha avuto una grande influenza sulla cultura pop, e sul cinema in particolare. In Shining di Stanley Kubrick, per esempio, Wendy Torrance mentre fa colazione con il figlio legge proprio Il giovane Holden. In 6 grandi di separazione, il protagonista interpretato da Will Smith racconta di aver scritto la tesi ispirandosi al libro di Salinger. Tag43 vi augura il buongiorno con la scena della divisione dei libri in Io e Annie di Woody Allen. «Di chi è Il giovane Holden?», chiede Alvy Singer a Annie. «Se c’è su il mio nome deve essere mio».