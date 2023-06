Il 16 giugno 1978 usciva Grease

Il 16 giugno 1978 usciva nella sale statunitensi Grease, pellicola diretta da Randal Kleiser tratta dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. Enorme successo a Broadway, Grease fece il bis anche sul grande schermo, consacrando John Travolta come stella del cinema e dando fama imperitura a Olivia Newton-John: realizzato con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò a incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della stagione.

Grease, storia di un grande successo

Uscito nel 1978 ma ambientato esattamente 20 anni prima, il musical Grease ruota attorno alla storia d’amore tra due studenti della Rydell High School: il donnaiolo Danny Zuko, leader dei Thunderbirds, e l’australiana Sandy Olsson, che si innamorano durante le vacanze estive. L’inizio della storia e i suoi risvolti, più o meno, li conosciamo tutti. E sarebbe difficile immaginarla senza John Travolta e Olivia Newton-John. In molti però non sanno che, inizialmente, la parte di Danny fu offerta a Henry Winkler, interprete di Fonzie in Happy Days, che rifiutò (pentendosene poi amaramente). Per lo stesso ruolo era in ballo anche Patrick Swayze, che però aveva problemi fisici. Così venne scelto John Travolta, diventato famoso l’anno precedente con La febbre del sabato sera. Quanto a Olivia Newton-John, pur interpretando una teenager aveva 30 anni e diversi album all’attivo: con Hopelessly Devoted to You si guadagnò una nomination al Premio Oscar come miglior canzone originale, mentre i duetto con Travolta You’re the One That I Want e Summer Nights raggiunsero la vetta delle principali hit parade.

Il film arrivò poi in Italia a settembre

Uscito in Italia il 22 settembre successivo, Grease fu un enorme successo anche da noi. Non si può dire lo stesso del sequel arrivato nelle sale nel 1982: un flop clamoroso, nonostante Michelle Pfeiffer come protagonista principale. Ma il mito di Grease non fu scalfito e resiste ancora oggi, come dimostra l’uscita su Paramount+ di Grease: Rise of Pink Ladies, serie prequel ambientata qualche anno prima delle vicende del film originale.

Tag43 festeggia i 45 anni di Grease dandovi il buongiorno con You’re the One That I Want.