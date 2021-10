Il 15 ottobre 1917 moriva Mata Hari. Pseudonimo di Margaretha Geertruida Zelle, è stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata a morte per la sua attività di spionaggio nel corso della Prima guerra mondiale. Diventata famosa come ballerina a Parigi, per le sue danze provocanti, per l’epoca ai limiti dello scandaloso, ebbe relazioni con gli uomini più influenti della capitale francese. Anche per questo, fu coinvolta in una serie di attività di spionaggio sia per conto dei servizi segreti tedeschi che per conto di quelli francesi, e il 13 febbraio 1917 fu arrestata in Francia e imprigionata nel carcere di Saint-Lazare. Prove vere contro di lei, però, non ce n’erano, e il processo si basò soprattutto sul suo stile di vita «immorale». Dichiarata colpevole per tutti gli otto capi d’accusa a lei imputati, fu condannata a morte e fucilata a Valenciennes. La sua figura ha però ispirato gli artisti di tutto il mondo: Madonna la cita nel brano Like it or not del 2005, Quentin Tarantino ne fa esplicito riferimento in Bastardi senza gloria, menzionata durante una partita a carte. La canzone Mata Hari ha rappresentato l’Azerbaigian all’Eurovision 2021. La sua figura è stata soprattutto consacrata dal cinema: a lei sono stati dedicati sei film, il più importante dei quali è sicuramente Mata Hari di George Fitzmaurice del 1931, in cui Greta Garbo interpreta la danzatrice. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con una scena di questo film.