Il 15 novembre 1922 nasceva Francesco Rosi

Oggi 15 novembre 2022 ricorre il centenario della nascita di Francesco Rosi, uno dei maestri del cinema italiano, morto a Roma il 10 gennaio 2015. Rosi fu uno dei più tenaci indagatori della realtà italiana del XX secolo. «Io sostengo, ed è il metodo che ho usato nei miei film, che bisogna creare una certa distanza dagli avvenimenti per poterli leggere meglio e anche per poter accogliere quante più nozioni possibili per avvicinarsi alla verità», sosteneva. «E per questo il film richiede tempo».

I ragazzi di Via Chiaia

Nato nel quartiere Montecalvario, si trasferì ben presto a Chiaia frequentando la scuola elementare Teresa Ravaschieri in via Bausan e poi, dal 1934, il liceo ginnasio Umberto I. Qui strinse amicizia con quelli che saranno i compagni di una vita, legati dall’amore per la cultura e per l’impegno politico: Giorgio Napolitano, Antonio Ghirelli, Francesco Compagna, Achille Millo, Giuseppe Patroni Griffi, Maurizio Barendson e Rosellina Balbi. Il legame con i ragazzi di via Chiaia non si interruppe nemmeno durante l’università. Il gruppo frequentava il Circolo degli Illusi in via Crispi, dove metteva in scena atti unici di Patroni Griffi, di Ghirelli e dello stesso Napolitano. Loggionisti del Teatro Mercadante, i ragazzi frequentavano la sede del settimanale del Guf di Napoli IX Maggio.

La collaborazione con Luchino Visconti

Nel 1943 Rosi partì per la guerra. Dopo l’armistizio di Cassibile, per evitare l’arresto da parte dei tedeschi, si rifugiò presso la casa di Mario Ferrero conosciuto durante l’addestramento militare. Qui con Carlo Pucci, nipote di Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Carlo Ludovico Ragghianti, si trovarono a discutere di resistenza, di fascismo e del Partito d’Azione. Nel 1944 Rosi lavorò a Radio Napoli, diretta da Italo De Feo, dove conobbe il regista Ettore Giannini e lavorò con Luigi Compagnone, con Tommaso Giglio e Raffaele La Capria. L’anno successivo entrò con gli amici di sempre nella redazione di Sud, quindicinale di letteratura e arte, per poi trasferirsi a Milano per lavorare a Milano Sera. Nel 1946 a Roma entrò a fare parte della Compagnia del Teatro Quirino di Orazio Costa dedicandosi anche al cinema. Notato da Luchino Visconti venne chiamato come assistente alla regia, assieme a Franco Zeffirelli, per La terra trema. La collaborazione con Visconti continuò anche con Senso (1953) e, in veste di sceneggiatore al fianco di Suso Cecchi D’Amico, com Bellissima. In questo periodo Rosi collaborò anche con Antonioni, Monicelli, Emmer e Alessandrini.

Il cinema inchiesta, da Le mani sulla città al Caso Mattei e Lucky Luciano

Il grande salto dietro la macchina da presa, incoraggiato dal suo mentore Visconti, fu con La sfida che nel 1958 arrivò in concorso a Venezia. Dopo una breve parentesi all’estero (I magliari con Alberto Sordi girato in Germania l’anno successivo), si scoprì fondatore di un genere, il film di inchiesta. Nel 1960 girò Salvatore Giuliano che vinse l’Orso d’oro a Berlino, poi Le mani sulla città, Leone d’oro a Venezia nel 1963. Stretto il sodalizio con un altro gigante del cinema italiano, Gian Maria Volonté, con cui girò diversi film: il censurato Uomini contro, tratto dall’opera di Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano, Il caso Mattei, Lucky Luciano e Cristo si è fermato a Eboli con Irene Papas e Lea Massari. Nel 1976 il regista riscosse un altro grande successo con il film Cadaveri eccellenti, tratto da Il contesto di Leonardo Sciascia, a cui seguì Tre fratelli (1981). Successivamente lavorò a Cronaca di una morte annunciata (1987), tratto dal romanzo di Gabriel García Márquez. Nel 1989 per il documentario collettivo 12 registi per 12 città, ideato in occasione dei Mondiali del 1990, girò l’episodio Una certa idea di Napoli. Seguito da Dimenticare Palermo (1990), con James Belushi, Mimi Rogers, Vittorio Gassman e Philippe Noiret. Nel 1997 invece portò sul grande schermo il romanzo autobiografico La tregua di Primo Levi, interpretato da John Turturro.

C’era una volta e il fascino de Lo cunto de li cunti

Tag43 celebra il grande regista con una scena di C’era una volta, film apparentemente lontano dal cinema verità per cui è ricordato. A metà degli Anni 60 Rosi venne affascinato da Lo cunto de li cunti, o Pentamerone, raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana scritte da Giambattista Basile fra il 1634 e il 1636. Dall’opera trasse spunto per il film C’era una volta (1967) con Sophia Loren e Omar Sharif, reduce dal successo mondiale de Il dottor Živago di David Lean. Tre fiabe dell’opera di Basile ispirarono nel 2015 anche Il racconto dei racconti (Tale of Tales) di Matteo Garrone.